È stato rilasciato un nuovo sparatutto per Sega Master System

HQ

Capita ogni tanto di poter segnalare nuovi giochi per i classici sistemi Sega come il Mega Drive in particolare, ma anche per il Dreamcast. Le nuove aggiunte al Master System sono però più insolite, motivo per cui è un piacere parlare di questa.

Il Master System è la console a 8 bit di Sega, originariamente rilasciata nel 1986. Non è mai diventato popolare come il NES, ma ha venduto oltre dieci milioni di unità, quindi aveva una buona selezione di giochi e, poiché era più potente del NES, spesso avevano un bell'aspetto (dai un'occhiata alla nostra lista dei giochi più belli di quest'epoca per alcuni esempi).

Ora, i visitatori attenti di ResetEra hanno notato che lo sviluppatore Badcomputer ha rilasciato Frontier Force per il Master System, che è onestamente decisamente stupendo (dai un'occhiata qui e qui per vederlo in azione). È un titolo ispirato a Galaga/Space Invaders che può essere ordinato a questo link.

Se ami il retrò e hai voglia di rispolverare il tuo vecchio Master System o di godertelo su un altro formato che supporta i giochi Master System, questa è la tua occasione. Questo è un formato su cui troppo raramente riusciamo a sperimentare giochi nuovi e ben fatti.