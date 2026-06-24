È stato rivelato il calendario completo degli eventi di Evo 2026

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Sebbene spesso attribuiamo all'inizio di agosto il momento in calendario per il principale e principale festival di giochi di combattimento Evo con sede a Las Vegas, per il 2026 (e probabilmente oltre, se la Coppa del Mondo di Esports rimane una presenza fissa a luglio e agosto), il festival sarà anticipato a fine giugno, cioè questo prossimo weekend.

Con tre giorni di azione previsti tra il 26 e il 28 giugno, ora è stato dettagliato l'intero calendario degli eventi e degli eventi per Evo 2026.

Vale la pena notare che venerdì 26 giugno non ci saranno finali, ma sabato 27 giugno sarà una serie di finali di azione, tra cui Granblue Fantasy Versus: Rising, Guilty Gear Strive, Rivals of Aether II, Virtua Fighter V R.E.V.O., Under Night In-Birth II Sys: Celes, e Blazblue: Central Fiction.

Domenica 28 giugno sarà il momento in cui si svolgeranno gli eventi più importanti del weekend, poiché possiamo aspettarci le finali di 2XKO, Tekken 8, Street Fighter 6, Vampire Savior, Invincible Vs e Fatal Fury: City of the Wolves.

Vai qui per il programma completo e capire come devi pianificare il weekend per non perderti nessuna delle attività.