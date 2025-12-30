È stato rivelato il nuovo aspetto di Poison Ivy per Absolute Batman

HQ

Anche se Absolute Batman potrebbe essere il nostro più grande e buffo sguardo su Bruce Wayne finora, deve avere la larghezza di un camion semi per avere una speranza di competere con la nuova galleria di criminali di Gotham. La maggior parte dei cattivi di Batman reinterpretati sembrava uscita dritta dall'inferno, ma alcuni sono stati risparmiati dalla loro grottesca reinterpretazione.

Poison Ivy sembra che sarà una di queste cattive. In una copertina appena rivelata di Absolute Batman #17, vediamo la femme fatale floreale in tutto il suo splendore, disegnata dall'artista Björn Barends. C'è qualche dibattito sul suo design online, con alcuni delusi dal fatto che non abbia elementi di body horror nell'aspetto esteriore.

Tuttavia, come ha osservato il lettore TheEpicAlec sui social media, in passato si è già parlato di un ecosistema Isley nell'universo di Absolute Batman, che mostrava un'atmosfera vegetale molto più inquietante. Potrebbe essere che questa versione più bella di Ivy sia solo una copertura, nascondendo i suoi poteri mostruosi sotto di sé. Dopotutto, Poison Ivy è spesso stato un personaggio progettato per attirare le persone con una bellissima facciata.

