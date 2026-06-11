È stato scoperto un enorme cimitero di balene, con resti che risalgono a milioni di anni fa

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Un enorme cimitero di balene lungo 745 miglia è stato scoperto nel sud-est dell'Oceano Indiano. Profonda quattro miglia, questa trincea ha suscitato molto interesse tra gli scienziati per le potenziali scoperte che potrebbe contenere.

Ricercatori provenienti da Cina, Italia e Nuova Zelanda hanno scoperto il cimitero, che contiene resti di balene vissute 5,3 milioni di anni fa. Gli organismi e le specie che vivono lì potrebbero essere completamente nuovi per la scienza, e i ricercatori affermano di non essersi mai aspettati di trovare qualcosa di questa portata nel mare.

"La dimensione della distribuzione, la profondità e la fascia d'età erano ben oltre qualsiasi cosa avessimo immaginato", ha detto Xiaotong Peng dell'Accademia Cinese delle Scienze (tramite la BBC). Gli scienziati hanno già trovato resti del Pterocetus benguelae, una specie estinta di più di 5 milioni di anni, oltre a una carcassa di balenottera minke lunga cinque metri. Il team ha già individuato e etichettato una specie ancora scoperta come Pterocetus diamantinae.

Si nota che il sito ha un'accessibilità limitata, ma al momento gli scienziati stanno solo scalfiando la superficie delle scoperte che si trovano all'interno. Questa scoperta viene paragonata al primo di una serie di blockbuster, che sicuramente ci regalerà molte scoperte da far notizia.