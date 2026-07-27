È stato scritto un sequel Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ma potrebbe non "vedere mai la luce"

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Ci sono un paio di cose che possiamo prendere da Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves mentre guardiamo indietro al film uscito in anteprima all'inizio del 2023. Per prima cosa, fan e critici sembravano davvero apprezzare il loro tempo con il film, ma si trattava solo di chi aveva effettivamente visto il film, che era un numero limitato di fan, a giudicare dai dati piuttosto scarsi al botteghino. Sì, la seconda cosa che possiamo detenere è che il film non è stato esattamente un fenomeno al botteghino, un fatto che probabilmente è stato la ragione principale del rallentamento dei potenziali sequel.

Tuttavia, sembra che se venisse data via libera, potremmo avere un seguito piuttosto presto, almeno a giudicare da una dichiarazione dello sceneggiatore e regista Jonathan Goldstein. Parlando con ScreenRant, ha rivelato che è stata scritta una sceneggiatura per un altro film, ma che non si aspetta nemmeno che il film venga realizzato per motivi finanziari.

"In realtà abbiamo scritto un sequel di Dungeons and Dragons. Siamo stati assunti per scriverlo. Non so se vedrà la luce per diversi motivi finanziari. Sono film costosi da realizzare, ma sarebbe molto divertente farlo. Amiamo quel cast e pensiamo di aver scritto qualcosa che apprezzerebbe i fan."

Considerando quanto Honor Among Thieves sia diventato ben accolto, forse un sequel avrebbe avuto un rendimento migliore grazie a questo passaparola. Tuttavia, è una scommessa costosa da fare per Paramount, e che con ogni probabilità non si concretizzerà.

Guarderesti un sequel Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ?