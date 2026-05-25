È stato stabilito un nuovo record mondiale nell'overclocking

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Secondo Digitec, è stato stabilito un nuovo record mondiale di overclocking a 9206 MHz, con l'aiuto dell'elio liquido.

L'overclocker chiamato "wytiwx" guadagnava ulteriori 88 MHz, e utilizzava elio liquido invece dell'azoto liquido. E ora, 9206 MHz è la frequenza di clock più alta mai misurata per una CPU disponibile in commercio. Wytiwx utilizzava un singolo core di un Intel Core i9-14900KF basato su Raptor Lake.

Ma perché elio liquido invece dell'azoto? L'elio liquido vaporizza a meno 269 gradi Celsius, che corrisponde solo a circa quattro gradi sopra lo zero assoluto. L'azoto liquido ha un punto di ebollizione di meno 195 gradi Celsius, ma l'elio liquido è anche significativamente più costoso.

Windows 7 Ultimate fu utilizzato come sistema operativo, perché molti servizi in background possono essere disattivati senza compromettere la stabilità. Solo sette degli otto P-core dell'i9-14900KF erano attivi per il test e, alla fine, uno di essi ha raggiunto i 9,2 GHz.

Gamereactor si congratula con il nuovo detentore del record.