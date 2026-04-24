È tornata Xbox? Discutiamo dell'ultimo episodio The Gamereactor Show
Per l'87° episodio dello show, discutiamo della recente lettera aperta della leadership di Xbox.
TGIF, giusto? Con il weekend che si avvicina sempre di più, torniamo per un altro episodio di The Gamereactor Show, il nostro primo da qualche settimana. Nell'episodio di oggi, l'87° in totale, Alex ed io dedichiamo un po' di tempo a discutere degli ultimi sviluppi in Xbox e di come la recente lettera aperta di Asha Sharma e Matt Booty dipinga un quadro interessante per il futuro del marchio videoludico.
Dal ritorno all'esclusività, grandi speranze per Project Helix, aggiornamenti più frequenti e un focus maggiore sull'ascolto dei feedback della community, riduzione dei costi del Game Pass, alla completa dissoluzione di Microsoft Gaming e all'impegno verso Xbox, tutto sembra andare nella giusta direzione per l'iconico team verde.
Per ascoltare le nostre opinioni sull'argomento, puoi ascoltare l'ultimo episodio di The Gamereactor Show qui sotto, oppure sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.