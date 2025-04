È trapelato il primo filmato dal set di Avengers: Doomsday

HQ

La scorsa settimana, la Marvel ha iniziato un misterioso livestream in cui inizialmente hanno messo fuori una sedia pieghevole con il nome di Chris Hemsworth su di essa. Ogni 20 minuti, veniva allestita un'altra sedia con un nuovo nome sopra, e questo andava avanti per ore. Alla fine, un soddisfatto Robert Downey Jr. è apparso per annunciare che le riprese del Avengers: Doomsday sono ora ufficialmente in corso. E ora abbiamo il primo segno di vita dal set.

Grazie a un paio di fan devoti, i droni sono riusciti a fotografare un luogo chiuso che mostra un campo di battaglia bombardato. Sfortunatamente, non ci sono eroi nell'immagine, quindi il filmato in sé potrebbe non essere molto eccitante. In ogni caso, puoi dare un'occhiata tu stesso qui sotto.