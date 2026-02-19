È uccidere o essere ucciso nel The Hunt di Apple TV

Bisogna riconoscere che Apple TV è arrivata al punto in cui si trova oggi. La piattaforma di streaming, dopo solo pochi anni di attività, ha raggiunto un punto in cui può lanciare un nuovo progetto o una nuova stagione ogni settimana. Per il futuro immediato, domani uscirà il prossimo capitolo di The Last Thing He Told Me, e poi la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters arriverà la prossima settimana. Dopo di ciò ci sarà qualcosa di leggermente diverso, dato che la serie drammatica in lingua francese The Hunt debutterà dal 4 marzo.

Questo show è fondamentalmente l'epitome del mantra The Hunt o essere cacciati, una serie che segue un gruppo di cacciatori che si trovano nel mirino durante un viaggio di routine. E perché? Nessuno lo sa. Ma intendono scoprirlo, mentre scappano dalle grinfie di chiunque voglia farli morire.

Lo show è protagonista da Benoît Magimel e Mélanie Laurent, e con la data di anteprima prevista per poco più di due settimane, puoi vedere qui sotto il trailer completo dello show e anche la sua sinossi ufficiale.

"Franck (Magimel) e i suoi amici di lunga data amano passare i fine settimana a cacciare insieme, ma una domenica incontrano un altro gruppo di cacciatori che iniziano a prenderli di mira senza spiegazioni. Quando uno dei loro colpi viene colpito, gli amici di Franck contrattacnano, mandando a terra un aggressore. Riuscendo a malapena a scappare, i quattro amici tengono segreto l'evento. Franck cerca di tornare alla sua vita normale insieme a sua moglie Krystel (Laurent), ma nei giorni successivi inizia a sentirsi come se lui e i suoi amici fossero osservati, o peggio, inseguiti da cacciatori ora ossessionati dalla vendetta."