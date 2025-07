È ufficiale: Black Clover la serie anime torna con una nuova stagione su Crunchyroll

Durante il fine settimana si sono tenuti due importanti eventi legati agli anime in tutto il mondo, Anime Expo 2025 (Los Angeles) e Japan Expo (Parigi), e Crunchyroll ha tenuto il suo panel annuale del settore, dove ha fatto una serie di importanti annunci sulle prossime uscite e annunci per i prossimi mesi sul servizio di streaming.

Oltre al ritorno di Frieren: Beyond Journey's End per la sua seconda stagione, che sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma in contemporanea con la sua messa in onda in Giappone, abbiamo ora la notizia di un altro ritorno ancora più atteso, quello di Black Clover, la serie tratta dal manga di Yuki Tabata che tornerà per un nuovo lotto di episodi dopo la sua chiusura nel 2021. Studio Pierrot (che ha animato anche Naruto, Bleach e Tokyo Ghoul) sarà incaricato di produrre la serie, che non ha ancora fissato una data di uscita.

Sembra il momento ideale per annunciare questo ritorno, quando sono passati anche dieci anni da quando il manga originale è uscito in Giappone. L'autore Yuki Takaba è stato colui che ha ringraziato i partecipanti agli eventi con un videomessaggio, e ha condiviso il poster ufficiale e il primo trailer, che potete trovare qui sotto.