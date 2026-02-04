LIVE
      È ufficiale: Disney ha un nuovo CEO

      Josh D'Amaro prenderà il posto a partire dal prossimo mese.

      HQ

      C'è una nuova testa del Topo, come confermato ufficialmente dalla stessa Disney. Dopo circa due decenni di servizio cumulativo, il CEO Disney Bob Iger è pronto a lasciare nuovamente il vertice del tavolo e lasciare che Josh D'Amaro prenda il suo posto.

      Secondo Variety, D'Amaro è attualmente a capo della divisione parchi a tema e prodotti di consumo di Disney, chiamata anche Disney Experiences. È in azienda dal 1998 ed è stato approvato all'unanimità dai 10 membri del consiglio in una riunione di lunedì pomeriggio. La sua nomina a CEO sarà effettiva a partire dall'assemblea annuale Disney del 18 marzo. Iger rimarrà come consigliere senior e membro del consiglio Disney fino al suo ritiro ufficiale entro la fine dell'anno.

      "Josh D'Amaro è un leader eccezionale e la persona giusta per diventare il nostro prossimo CEO," Ha detto Iger in una dichiarazione. "Ha un istintivo apprezzamento per il marchio Disney e una profonda comprensione di ciò che risuona con il nostro pubblico, unito al rigore e all'attenzione ai dettagli necessari per realizzare alcuni dei nostri progetti più ambiziosi. La sua capacità di combinare creatività ed eccellenza operativa è esemplare e sono entusiasta per Josh e per l'azienda."

      Un'altra candidata per il ruolo di CEO, Dana Walden, ha ottenuto la carica di presidente e chief creative officer. Walden riferirà direttamente a D'Amaro.

