È ufficiale: Jürgen Klopp, allenatore della Germania fino al 2030

HQ

È ufficiale: la Federazione Calcistica Tedesca (DFB) ha confermato venerdì che Jürgen Klopp è il nuovo allenatore della nazionale tedesca, sostituendo Julian Nagelsmann, licenziato dopo la delusione di non essersi qualificato per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo.

Klopp è stato assunto per guidare la Nationalmannschaf fino a luglio 2030 (inclusa la Coppa del Mondo 2030). Prima di allora hanno avuto due edizioni della Nations League e, cosa più importante, l'UEFA Euro 2028, una competizione che la Germania non vince dal 1996, raggiungendo la finale finale nel 2008.

Germania, Francia e Italia ci riprovano con nuovi allenatori

Dopo che molti allenatori sono caduti durante i Mondiali, stanno iniziando a essere inseriti nuovi pezzi: la Francia annuncierà Zinedine Zidane martedì, e l'Italia cerca un sostituto per Gennaro Gattuso, che ha lasciato la squadra ad aprile dopo non essersi qualificato per i Mondiali.

Con la prossima pausa internazionale a settembre-ottobre, con squadre che giocheranno fino a quattro partite della fase a gironi della Nations League, non possono ritardare troppo il processo: Pep Guardiola era stato preso in considerazione per l'Italia, ma non sembra che l'accordo andrà a buon fine...