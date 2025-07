È una reunion di Nosferatu nel prossimo film di Robert Eggers Werwulf

Ora che si è occupato dei vampiri nel suo successo del 2024 Nosferatu, Robert Eggers è pronto a girare un film sui nemici giurati dei vampiri in Werwulf, che uscirà nelle sale il giorno di Natale 2026. Anche se il film si discosterà in qualche modo da Nosferatu, sembra che potrebbe avere alcune star simili.

Come riportato da Variety, il prossimo film di Eggers potrebbe vederlo collaborare ancora una volta con i membri del cast di Nosferatu Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp. Taylor-Johnson è attualmente pronto a recitare nel film, con Depp in trattative per tornare.

Werwulf è presumibilmente il film più oscuro di Robert Eggers, e cercherà di rendere i lupi mannari di nuovo spaventosi a quanto pare. I dettagli della trama rimangono in gran parte nascosti e dovremo aspettare fino a quando l'uscita del 2026 non sarà un po' più vicina prima di saperne di più.