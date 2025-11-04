EA afferma che manterrà il controllo creativo dopo l'accordo saudita
L'accordo non è ancora scolpito nella pietra, ma se dovesse andare in porto, EA ha dichiarato che avrà ancora il controllo dei giochi che realizza e dei contenuti che mostrano.
In quello che potrebbe essere il secondo accordo di gioco storico degli anni 2020 dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, sembra che EA sia pronta a vendere ai sauditi PIF, Silver Lake e Affinity Partners per ben 55 miliardi di dollari. Questo porterà l'azienda privata, e ci sono preoccupazioni tra i dipendenti su come questo influenzerà i prodotti realizzati da EA.
Come notato da Stephen Totilo di Game File, nella sezione FAQ di EA appena aggiornata per i dipendenti, l'editore osserva che avrà ancora il controllo sui giochi che realizza. "EA manterrà il controllo creativo e il nostro track record di libertà creativa e valori di riferimento per il giocatore rimarranno intatti", si legge nella dichiarazione.
Ci sono state preoccupazioni a causa della natura degli acquirenti che alcuni giochi pubblicati da EA non avranno un futuro in azienda. I giochi con messaggi morali come Mass Effect e altri giochi di ruolo BioWare sono particolarmente visti come in pericolo. Solo il tempo dirà quanto questa acquisizione influenzerà i giochi di EA, o se, come dice la società, manterrà il controllo completo della sua creatività.