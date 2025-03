EA dettaglia il formato e l'assegnazione degli slot per la eChampions League 2025

HQ

Ora che i tornei regionali EA Sports FC Pro stanno volgendo al termine, con il ePremier League che si concluderà per primo durante il fine settimana e LaLiga FC Pro, KPN eDivisie, eLigue 1, Virtual Bundesliga (VBL) e eSerie A che si svolgeranno tutti fino all'inizio di maggio, siamo stati messi a conoscenza dei piani per la stagione 2025 eChampions League.

Il torneo, che si svolgerà tra il 16 e il 28 maggio, con le prime qualificazioni e le finali aEisbach Studios Monaco di Baviera, in Germania, alla fine, il torneo vedrà la partecipazione di 36 squadre quest'anno e l'esatta assegnazione degli slot è stata rivelata.

ePremier League, VBL, eLigue 1, KPN eDivisie, eSerie A e LaLiga FC Pro ottengono tutti quattro slot ciascuno, con eLiga Portugal supportato con due slot. Il resto dei campionati regionali ottiene tutti uno slot ciascuno, inclusi i seguenti tornei:



eFutisliiga



eEliteserien



eLiga Ceca



ELOI



Lega eFirst



Malta ePremier League



Proximus ePro League



Esports A League



Orange eLeague



eSuperliga



La struttura esatta per eChampions League vedrà un League Phase con tutte le squadre che si svolgeranno tra il 16 e il 17 maggio, poi un Knockout Phase a 24 squadre il 18 maggio e poi le finali a otto squadre il 28 maggio. Il montepremi totale non è menzionato, ma sappiamo che i biglietti per le finali dal vivo saranno in vendita dal 3 aprile.