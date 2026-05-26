EA dice che ci sono "altre storie" in arrivo con il protagonista Jedi di Star Wars Cal Kestis
Fortunatamente, il fatto che non abbiamo più sentito nulla sul prossimo gioco della serie da diversi anni non significa che sia stato cancellato.
Sono ormai passati tre anni dall'uscita di Star Wars Jedi: Survivor, che ci ha permesso di vivere nuove avventure con uno dei pochi Jedi sopravvissuti all'Ordine 66: Cal Kestis. Sappiamo da tempo che un terzo gioco è in arrivo, ma c'è stato un silenzio assordante, il regista della serie Stig Asmussen ha lasciato il progetto e EA è stata acquisita da un consorzio saudita.
Fortunatamente, questo non significa che sia finita per Kestis e le sue avventure. Al contrario. In un'intervista a GameRant, un rappresentante Lucasfilm ha ora confermato che lo vedremo di più in futuro, e la formulazione ci porta a pensare che possa coinvolgere più di un progetto:
"Non dire mai mai. Abbiamo la sua spada laser nel parco. Abbiamo altre storie su Cal in arrivo."
La possibilità più ovvia è un terzo gioco Jedi di Star Wars, ma è anche possibile che Kestis appaia in un altro titolo, o anche in un film o serie TV. In ogni caso, canalizza la tua pazienza Jedi interiore, e tornerà a tempo debito.