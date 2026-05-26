EA dice che ci sono "altre storie" in arrivo con il protagonista Jedi di Star Wars Cal Kestis

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Sono ormai passati tre anni dall'uscita di Star Wars Jedi: Survivor, che ci ha permesso di vivere nuove avventure con uno dei pochi Jedi sopravvissuti all'Ordine 66: Cal Kestis. Sappiamo da tempo che un terzo gioco è in arrivo, ma c'è stato un silenzio assordante, il regista della serie Stig Asmussen ha lasciato il progetto e EA è stata acquisita da un consorzio saudita.

Fortunatamente, questo non significa che sia finita per Kestis e le sue avventure. Al contrario. In un'intervista a GameRant, un rappresentante Lucasfilm ha ora confermato che lo vedremo di più in futuro, e la formulazione ci porta a pensare che possa coinvolgere più di un progetto:

"Non dire mai mai. Abbiamo la sua spada laser nel parco. Abbiamo altre storie su Cal in arrivo."

La possibilità più ovvia è un terzo gioco Jedi di Star Wars, ma è anche possibile che Kestis appaia in un altro titolo, o anche in un film o serie TV. In ogni caso, canalizza la tua pazienza Jedi interiore, e tornerà a tempo debito.