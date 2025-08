EA è interessata a trasformare Apex Legends in un film o in una serie TV

HQ

EA ha in cantiere alcuni adattamenti di videogiochi diversi. Ci sono piani per trasformare Mass Effect in una serie e The Sims in un film, ma a quanto pare ha ambizioni ancora più grandi al di là di questo.

In una recente intervista con Variety, la presidente diEA Entertainment Laura Miele ha spiegato che la società è ancora interessata a trovare il modo di trasformareApex Legends in un film o in una serie televisiva. In toto, Miele spiega che coloro che giocano frequentemente al videogioco hanno accesso solo a una parte della narrazione più ampia e che l'universo ha la spina dorsale per portare avanti un'esplorazione narrativa molto più profonda.

Miele afferma che i giocatori "non hanno tutti i retroscena, la storia, e ci sono solo mondi ricchi e una ricca storia con questi personaggi e queste leggende che possono prendere vita attraverso i media lineari e le partnership". Spiega anche che "siamo piuttosto motivati a farlo, e a farlo in un modo che rispetti e sostenga davvero il marchio e il franchise".

