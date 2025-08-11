EA ha interrotto una trilogia remaster di Dragon Age, secondo il veterano del franchise

HQ

Dragon Age potrebbe non essere strutturato come una trilogia allo stesso modo di Mass Effect, ma considerando che entrambe le serie sono IP iconiche di BioWare, sembra strano che una abbia ricevuto il trattamento di rimasterizzazione mentre l'altra no.

In un'intervista con lo YouTuber MrMattyPlays, il veterano di BioWare Mark Darrah ha parlato del fatto che non è arrivata una trilogia rimasterizzata. "EA lo ha detto pubblicamente, sono un po' contrari ai remaster. Non so davvero perché, è strano che una società quotata in borsa sembri essere contro il denaro gratuito, ma sembra che siano contrari, quindi fa parte del gioco", ha detto Darrah.

"Onestamente penso che dovrebbero farlo - non credo che lo faranno - ma penso che dovrebbero fare una rimasterizzazione dei primi tre. Una delle cose che abbiamo proposto a un certo punto, piuttosto dolcemente, è stata quella di rinominare retroattivamente i primi tre giochi come se fossero una trilogia e chiamarla Champion's Trilogy", ha spiegato.

Uno degli altri problemi principali era che Dragon Age sarebbe stato più difficile da rimasterizzare rispetto a Mass Effect. Darrah ha detto che mentre era in BioWare hanno esaminato la questione, ma a causa delle restrizioni sui motori e delle restrizioni di budget, non è stata vista come fattibile. Con l'accoglienza di Dragon Age: The Veilguard, sembra che EA non accetterà presto un'altra scommessa con il franchise.