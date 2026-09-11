EA potrebbe essere fusa in Savvy Games dopo l'acquisizione saudita

HQ

Ora che Electronic Arts è stata ufficialmente acquisita da un consorzio di investitori composto principalmente dal Saudi Arabian Public Investment Fund (PIF) per la cifra di 55 miliardi di dollari, stiamo iniziando a vedere come questo enorme accordo influenzerà l'editore nordamericano.

In un rapporto di Bloomberg, si menziona che EA potrebbe presto essere fusa con l'editore saudita Savvy Games Group, tutto nel tentativo di creare un mega publisher che funga da punto di riferimento per tutto ciò che riguarda i suoi sforzi videoludici.

Il rapporto afferma che non è ancora stata presa una decisione definitiva riguardo al fatto che questa fusione avvenga realmente, soprattutto perché Savvy sta attualmente acquisendo l'editore Moonton per 6 miliardi di dollari. Tuttavia, se alla fine la cosa andrà a termine come previsto, si ipotizza che ciò porterà EA ad intensificare i propri sforzi nel gaming mobile invece di concentrarsi prevalentemente su PC e console.

Questa notizia arriva anche dopo che EA ha spiegato che dovrà ridurre i costi di 700 milioni di dollari nel tentativo di ridurre l'enorme debito accumulato dall'azienda durante l'acquisizione. Per riferimento, mentre una buona parte della vendita è stata pagata direttamente, circa 20 miliardi di dollari sono stati attribuiti a un prestito per completarlo, che deve essere rimborsato, e probabilmente sarà una delle ragioni principali per cui EA probabilmente dovrà affrontare licenziamenti, forse anche chiusure di studi, e sicuramente si concentrerà sui suoi principali franchising e proprietà intellettuali per rafforzare i costi operativi.