EA sarebbe stata colpita da licenziamenti mentre si avvicina la vendita da 55 miliardi di dollari

HQ

Electronic Arts si sta avvicinando sempre di più ad avere un nuovo proprietario, poiché l'acquisizione da 55 miliardi di dollari da parte di un conglomerato azionario e del Saudi Arabian Public Investment Fund dovrebbe chiudere entro quest'estate, con una scadenza per il 22 luglio attualmente fissata. Detto questo, e con gran parte dell'accordo basata su un prestito e un debito imposto contro la società di videogiochi, abbiamo visto EA tagliare i costi in modo piuttosto aggressivo, anche in diversi cicli di licenziamenti.

Solo quest'anno sono già avvenuti due cicli di licenziamenti e ora sembra che un terzo sia in corso. Kotaku riferisce che un numero imprecisato di dipendenti è stato licenziato dall'azienda più ampia, con ruoli apparentemente influenzati negli studi statunitensi e nell'ufficio di Hyderabad, India.

Queste informazioni provengono da un'email condivisa a Kotaku datata mercoledì scorso, in cui si menziona che i cambiamenti sono in corso nel tentativo di "adattare il nostro modo di lavorare per rispondere meglio alle esigenze in evoluzione dei fan." Aggiunge inoltre: "come parte di questa evoluzione, stiamo facendo o proponendo di apportare modifiche ad alcuni ruoli, creare nuovi ruoli e trasferire determinati lavori a diversi team, sedi o partner di servizio".

EA non ha ancora confermato pubblicamente questo ciclo di licenziamenti, il che significa che non conosciamo ancora la vera estensione del personale colpito.