EA si esprime sulle fughe di notizie su Battlefield 6: "Basta!"

Battlefield Labs, il programma di test in cui un gruppo di individui selezionati ha la possibilità di provare la prossima versione del gioco attualmente in fase di sviluppo, sta perdendo come un setaccio. Questo nonostante il fatto che tutte le parti coinvolte abbiano firmato un accordo di non divulgazione, che a quanto pare non ha aiutato affatto.

E ora il community manager di Labs ', T0TALfps, ne ha avuto abbastanza, poiché ora ha dato una severa medicazione a tutti i soggetti coinvolti su Reddit, con le parole: "Okay, enough!" Sottolinea che il contenuto della versione di prova non è rappresentativo del gioco finito e che lo scopo del programma è testare idee e raccogliere feedback.

"Battlefield Labs si occupa di costruire e collaborare al futuro di Battlefield, e vogliamo farlo nel modo corretto. Voglio ricordare a tutti che le cose che stanno accadendo nei Laboratori di Battlefield potrebbero o meno arrivare al traguardo finale.

"Questa è la cosa più bella di questo programma, ci permette di essere creativi, vedere cosa funziona con le persone coinvolte, ottenere feedback istruiti e informati da coloro che partecipano e potenzialmente individuare anche bug intorno alle funzionalità.

"Da tempo volevamo implementare questo programma, rispondendo alle vostre richieste di un maggiore coinvolgimento e di un ritorno a questo tipo di reattività in tutto ciò che riguarda Battlefield".

Ha anche sottolineato che le informazioni ufficiali saranno rilasciate solo quando gli sviluppatori stessi riterranno ragionevole condividerle, e ha ricordato che i giocatori che violano l'accordo saranno banditi dalla futura partecipazione al programma di test.

"C'è un momento e un luogo specifici per la comunità più ampia per conoscere nuove caratteristiche e funzionalità, e non è questo. Affronteremo vari argomenti e amplieremo la partecipazione ai Laboratori di Battlefield quando appropriato, ma la costante ripubblicazione di cose non è quel momento o quel luogo. Gli individui sono e continueranno ad essere rimossi se continuano a violare l'NDA che hanno accettato".

Se le fughe di notizie continuano, potrebbe anche influenzare il lancio effettivo di Battlefield 6, che DICE spera sia pronto entro aprile del prossimo anno. Quindi, speriamo che questo metta fine alle fughe di notizie, in modo che possano concentrarsi internamente sulla preparazione del gioco.

Cosa ne pensi di tutte le fughe di notizie che circondano Battlefield 6 ?