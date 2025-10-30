EA smetterà di fare chiamate sugli utili dopo aver riportato un calo del 13% delle vendite nell'ultimo trimestre

HQ

Un altro trimestre è passato e un altro sguardo ai più grandi nomi del gioco e a ciò che stanno facendo le loro finanze. Sfortunatamente, sembra che questa possa essere l'ultima volta che guardiamo il rapporto sugli utili di EA, poiché poiché la società è stata acquistata da Saudi PIF, Silver Lake e Affinity Partners, sarà una società privata in futuro.

Quando guardiamo il rapporto finanziario, vediamo che il fatturato complessivo di EA è stato di 1,818 miliardi, in calo del 13% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, questo copre solo il periodo tra luglio e settembre. C'è una menzione dell'enorme successo di Battlefield 6 e una celebrazione del lancio di Skate, ma quei giochi non hanno influenzato i numeri che vediamo nell'ultimo documento.

Tuttavia, hanno dato al CEO di EA Andrew Wilson alcune cose molto belle da dire sul futuro dell'azienda. "In tutto il nostro ampio portafoglio, da EA Sports a Battlefield, The Sims e skate, i nostri team continuano a creare esperienze di alta qualità che connettono e ispirano i giocatori di tutto il mondo", ha affermato. "La creatività, la passione e l'innovazione dei nostri team sono al centro di tutto ciò che facciamo".

Questo potrebbe essere uno degli ultimi messaggi di Wilson tramite un rapporto sugli utili. Anche se spesso ci piace dare un'occhiata a questi dati finanziari, la maggior parte delle volte le aziende li mostrano principalmente agli investitori e, poiché EA sarà presto di proprietà del suddetto consorzio, i rapporti non devono essere disponibili pubblicamente.