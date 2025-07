EA Sports FC 26 completamente rivelato, verrà lanciato il 26 settembre

Come vi abbiamo detto qualche giorno fa, EA Sports FC 26 è stato completamente rivelato questa settimana. Dopo averci detto che Zlatan Ibrahimovic sarà la star della copertinaUltimate Edition e che Jude Bellingham tornerà come star della copertina dell'edizione standard, tranne questa volta al fianco di Jamal Musiala, ora sappiamo come la formula verrà ampliata e migliorata nel prossimo capitolo.

Come parte di un trailer di rivelazione, ci viene detto che EA FC 26 è stato plasmato dalla comunità e che questo porterà a una serie di miglioramenti. Per cominciare, questo includerà un gameplay fondamentale perfezionato che, come afferma EA, includerà "una migliore reattività e fluidità del dribbling, curve di corsa risintonizzate per un movimento più esplosivo dei giocatori, un nuovo posizionamento del portiere basato sull'apprendimento del rinforzo, animazioni volumetriche ravvicinate, nuovi stili di gioco e ruoli dei giocatori più versatili e molto altro ancora".

Oltre a questo, aspettati un nuovo preset di gioco Competitive che si suppone sia progettato per essere utilizzato in Ultimate Team e Clubs, il tutto mentre un preset Authentic è presente in Career. Parlando di Career, il Manager Career è stato modificato in modo che sia migliore che mai. Ciò includerà modifiche come scenari a tema da superare e persino modi per iniziare la stagione da zero o in linea con i punti live effettivi nelle stagioni reali.

Il prossimo passo è il nuovo sistema noto come Archetypes, che porta "nuove classi ai club e alla carriera dei giocatori, portando più individualità ai giocatori. Sviluppa le tue abilità potenziando gli attributi e sbloccando i vantaggi dell'archetipo per dare al tuo giocatore una sensazione distinta in campo. Possiamo anche aspettarci nuovi eventi e tornei dal vivo in cui combattere, oltre a una maggiore attenzione all'autenticità, che vedrà oltre 20.000 atleti presenti nel gioco, oltre a oltre 750 club e squadre nazionali. 120 stadi, 35 campionati e 300 partner.

Per quanto riguarda il lancio di EA FC 26, arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1, Switch 2 e Amazon Luna il 26 settembre, ma ci sarà un periodo di "accesso anticipato" per i possessori di Ultimate a partire dal 19 settembre.