EA Sports FC 26
EA Sports FC 26: Gli 11 titolari del PSG sono i primi 11 giocatori con il punteggio migliore del campionato
Non che siamo sorpresi.
Quando vinci il triplete e non perdi mai il titolo del campionato regionale, ci sono ben poche ragioni per presumere che i tuoi giocatori non saranno i più quotati della divisione. Questo è certamente il caso di Paris Saint-Germain nel prossimo EA Sports FC 26, poiché gli 11 titolari sono in cima alle classifiche di valutazione di Ligue 1.
Secondo i primi 26 giocatori della prima divisione francese, puoi vederli qui sotto.
- Ousmane Dembélé - 90 - PSG
- Achraf Hakimi - 89 - PSG
- Vitor Machado Ferreira - 89 - PSG
- Kvicha Kvaratskhelia - 87 - PSG
- Marcos Aoás Corrêa - 87 - PSG
- Nuno Alexandre Tavares Mendes - 86 - PSG
- Willian Pacho - 86 - PSG
- Désiré Doué - 85 - PSG
- Fabián Ruiz Peña - 85 - PSG
- João Pedro Gonçalves Neves - 85 - PSG
- Bradley Barcola - 85 - PSG
- Benjamin Pavard - 84 - Olympique de Marseille
- Lucas Chevalier - 83 - PSG
- Pierre-Emile Højbjerg - 82 - Olympique de Marseille
- Denis Zakaria - 82 - AS Monaco
- Mason Greenwood - 82 - Olympique de Marseille
- Gerónimo Rulli - 82 - Olympique de Marseille
- Corentin Tolisso - 81 - Olympique Lyonnais
- Pierre-Emerick Aubameyang - 81 - Olympique de Marseille
- Leonardo Balerdi - 81 - Olympique de Marseille
- Lucas Hernández - 81 - PSG
- Nayef Aguerd - 81 - Olympique de Marseille
- Lukáš Hrádecký - 81 - AS Monaco
- Kevin Trapp - 81 - Paris FC
- Maghnes Akliouche - 80 - AS Monaco
- Alexsandro de Souza Ribeiro - 80 - LOSC Lille
