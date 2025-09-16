Gamereactor

EA Sports FC 26

EA Sports FC 26: Gli 11 titolari del PSG sono i primi 11 giocatori con il punteggio migliore del campionato

Non che siamo sorpresi.

Quando vinci il triplete e non perdi mai il titolo del campionato regionale, ci sono ben poche ragioni per presumere che i tuoi giocatori non saranno i più quotati della divisione. Questo è certamente il caso di Paris Saint-Germain nel prossimo EA Sports FC 26, poiché gli 11 titolari sono in cima alle classifiche di valutazione di Ligue 1.

Secondo i primi 26 giocatori della prima divisione francese, puoi vederli qui sotto.


  • Ousmane Dembélé - 90 - PSG

  • Achraf Hakimi - 89 - PSG

  • Vitor Machado Ferreira - 89 - PSG

  • Kvicha Kvaratskhelia - 87 - PSG

  • Marcos Aoás Corrêa - 87 - PSG

  • Nuno Alexandre Tavares Mendes - 86 - PSG

  • Willian Pacho - 86 - PSG

  • Désiré Doué - 85 - PSG

  • Fabián Ruiz Peña - 85 - PSG

  • João Pedro Gonçalves Neves - 85 - PSG

  • Bradley Barcola - 85 - PSG

  • Benjamin Pavard - 84 - Olympique de Marseille

  • Lucas Chevalier - 83 - PSG

  • Pierre-Emile Højbjerg - 82 - Olympique de Marseille

  • Denis Zakaria - 82 - AS Monaco

  • Mason Greenwood - 82 - Olympique de Marseille

  • Gerónimo Rulli - 82 - Olympique de Marseille

  • Corentin Tolisso - 81 - Olympique Lyonnais

  • Pierre-Emerick Aubameyang - 81 - Olympique de Marseille

  • Leonardo Balerdi - 81 - Olympique de Marseille

  • Lucas Hernández - 81 - PSG

  • Nayef Aguerd - 81 - Olympique de Marseille

  • Lukáš Hrádecký - 81 - AS Monaco

  • Kevin Trapp - 81 - Paris FC

  • Maghnes Akliouche - 80 - AS Monaco

  • Alexsandro de Souza Ribeiro - 80 - LOSC Lille

Non perderti nemmeno i giocatori più votati di Premier League, LaLiga, Bundesliga, Saudi Pro League e MLS.

EA Sports FC 26

