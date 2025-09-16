EA Sports FC 26: Gli 11 titolari del PSG sono i primi 11 giocatori con il punteggio migliore del campionato

HQ

Quando vinci il triplete e non perdi mai il titolo del campionato regionale, ci sono ben poche ragioni per presumere che i tuoi giocatori non saranno i più quotati della divisione. Questo è certamente il caso di Paris Saint-Germain nel prossimo EA Sports FC 26, poiché gli 11 titolari sono in cima alle classifiche di valutazione di Ligue 1.

Secondo i primi 26 giocatori della prima divisione francese, puoi vederli qui sotto.



Ousmane Dembélé - 90 - PSG



Achraf Hakimi - 89 - PSG



Vitor Machado Ferreira - 89 - PSG



Kvicha Kvaratskhelia - 87 - PSG



Marcos Aoás Corrêa - 87 - PSG



Nuno Alexandre Tavares Mendes - 86 - PSG



Willian Pacho - 86 - PSG



Désiré Doué - 85 - PSG



Fabián Ruiz Peña - 85 - PSG



João Pedro Gonçalves Neves - 85 - PSG



Bradley Barcola - 85 - PSG



Benjamin Pavard - 84 - Olympique de Marseille



Lucas Chevalier - 83 - PSG



Pierre-Emile Højbjerg - 82 - Olympique de Marseille



Denis Zakaria - 82 - AS Monaco



Mason Greenwood - 82 - Olympique de Marseille



Gerónimo Rulli - 82 - Olympique de Marseille



Corentin Tolisso - 81 - Olympique Lyonnais



Pierre-Emerick Aubameyang - 81 - Olympique de Marseille



Leonardo Balerdi - 81 - Olympique de Marseille



Lucas Hernández - 81 - PSG



Nayef Aguerd - 81 - Olympique de Marseille



Lukáš Hrádecký - 81 - AS Monaco



Kevin Trapp - 81 - Paris FC



Maghnes Akliouche - 80 - AS Monaco



Alexsandro de Souza Ribeiro - 80 - LOSC Lille



