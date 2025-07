EA Sports FC 26 Impressioni di gioco: La difesa migliorata compensa la pessima difesa

HQ

Mentre EA Sports FC continua a rastrellare soldi, gli ultimi anni sono sembrati un po' stagnanti poiché EA ha faticato a utilizzare l'attuale generazione di console per qualcosa di diverso da una grafica più impressionante.

Abbastanza opportunamente, la prima cosa che abbiamo notato all'avvio di una prima build di EA Sports FC 26 su PS5 è stata che la grafica ora sembra più brillante che mai. E intendiamo davvero lucidi, poiché i giocatori hanno un aspetto lucido con la pelle liscia, quasi grassa, come se fossero entrati in campo da un servizio fotografico. Anche gli effetti del vento introdotti nel gioco dell'anno scorso sembrano avere meno influenza sulla palla che sui capelli dei giocatori. A un certo punto mi sono fermato a guardare il replay di un gol, solo per perdere completamente la concentrazione mentre mi meravigliavo dei capelli di Khvicha Kvaratskhelia che ondeggiavano avanti e indietro mentre si muoveva per il campo.

I modelli dei giocatori sono ancora una volta un punto culminante con volti dall'aspetto estremamente realistico.

Ma come accennato, questo è come previsto. Quello che mi interessava davvero era il gioco del calcio vero e proprio, un'area in cui EA ha faticato a trovare il giusto equilibrio negli ultimi due anni. Per soddisfare la base di giocatori, quest'anno hanno optato per una procedura drastica, essenzialmente eseguendo una lobotomia sul gioco, dimezzandone il gameplay.

Puoi scegliere tra una modalità competitiva basata su arcade (che è obbligatoria online) e una modalità autentica più lenta e realistica. Mentre ho giocato la maggior parte del mio gioco con le impostazioni autentiche, ho anche provato la modalità competitiva, ed è giusto dire che la maggior parte delle nuove modifiche al gameplay hanno un effetto su entrambe le modalità, anche se non lo sapresti all'inizio.

Nonostante un lungo elenco di modifiche e miglioramenti, dubito che pochi di questi saranno evidenti per i giocatori occasionali. EA Sports FC 26 riguarda certamente più i perfezionamenti che i cambiamenti radicali. D'altra parte, i piccoli dettagli possono fare la differenza nel calcio, quindi scaviamo un po' più a fondo in questi cambiamenti.

Speriamo che avere due stili di gioco separati renda tutti felici.

I colpi bassi mancano il bersaglio

Il cambiamento più evidente è forse in termini di riprese. La finalizzazione a tempo introdotta in FIFA 19 è stata finalmente ritirata, dopo essere stata relegata in panchina come caratteristica opzionale negli ultimi giochi. Ora il cerchio a doppia registrazione (ho giocato su PS5) spara un colpo basso e EA non stava scherzando. Questi tiri stanno fondamentalmente falciando il campo nel loro percorso verso i pali.

Sfortunatamente i colpi piatti (che non dipendono più dalla potenza di tiro e possono essere eseguiti sia in varianti potenti che morbide) non cambiano davvero la dinamica del tiro. Anche se un tiro del genere potrebbe essere estremamente difficile da parare nella vita reale, i portieri hanno generalmente avuto molti meno problemi con questi tiri, rispetto ai potenti tiri dall'angolo alto che continuano ad essere l'opzione più efficace, principalmente perché sono troppo facili da realizzare. In breve, le riprese non sono mai sembrate interrotte, ma mancano ancora della varietà di molti titoli precedenti.

I colpi bassi funzionano come previsto, ma in alto nell'angolo è ancora la ricetta migliore per festeggiare.

I portieri falliscono il test del QI...

Naturalmente, il tiro è solo una metà dell'equazione quando si tratta di occasioni da gol. I portieri faranno la loro parte per rovinare il divertimento, ma sfortunatamente il loro lavoro nelle ultime due partite è stato tutt'altro che stellare.

Con EA Sports FC 26, EA vanta portieri più coerenti e intelligenti. Quando giocavo cercavo quindi di migliorare in tre aree chiave: meno rimbalzi sbagliati, comportamento più aggressivo in situazioni di uno e uno e un migliore arresto dei tiri. Purtroppo, nonostante abbia affrontato alcuni dei migliori portieri del mondo come Thibaut Courtois e Gianluigi Donnarumma, non sono riuscito a notare alcun miglioramento reale in nessuna delle aree.

I portieri erano ancora per lo più radicati alla loro linea quando i giocatori caricavano in situazioni di uno e uno, e raramente si precipitavano fuori e chiudevano gli angoli. Ho anche segnato un bel po' di gol su rimbalzi sbagliati e, cosa che mi ha deluso di più, i portieri spesso facevano quella cosa strana in cui sembravano seguire la palla con le mani, come Neo schivare i proiettili in The Matrix, piuttosto che cercare di bloccarla o prenderla. La mia unica consolazione è stata che si tratta di una costruzione precoce e che i portieri potrebbero mostrare un po' più di intelligenza una volta che la palla inizierà davvero a girare a fine settembre.

Non ho avuto molti miracoli da portiere durante il mio tempo con la build beta.

... mentre i difensori intensificano il loro gioco

Un'area che ha visto importanti miglioramenti è la difesa. Negli ultimi anni, la difesa è stata un po' un incubo, poiché spesso sembrava che i difensori, anche senza palla, avessero meno mobilità rispetto agli attaccanti portatori di palla. Ora, mentre gli attaccanti potrebbero ancora lasciarti bloccato con un rapido abbassamento della spalla, i difensori non si girano più così lentamente e potrebbero effettivamente tenere il passo.

EA ha promesso di ridurre la quantità di contrasti in cui la palla rimbalza direttamente verso l'avversario, e su questo hanno sicuramente consegnato. Fin dal primo fischio, è stato evidente che sia l'IA dei difensori che le loro animazioni erano state ampliate, rendendo più facile per loro tenere la palla durante i contrasti. A volte è stato forse troppo facile - ho subito meno di cinque falli nel corso di più di 10 partite - ma è comunque una grande spinta al realismo del gioco.

In un caso, sono caduto in una scivolata accuratamente cronometrata vicino alla linea laterale con il mio terzino sinistro, Andy Robertson. Nelle partite precedenti, questo avrebbe comportato nella migliore delle ipotesi una rimessa laterale per gli avversari, ma questa volta il giocatore del Liverpool ha affrontato brillantemente con l'interno del piede sinistro, mantenendo la palla in gioco e preparandomi per un rapido contropiede.

Parlando di terzini, sono spesso l'indicatore più semplice per capire se il posizionamento dell'IA funziona come previsto. Durante il mio tempo con il gioco, ho notato che si comportavano in modo abbastanza realistico e non erano così incollati alla loro posizione come in EA Sports FC 25, e generalmente si facevano avanti ogni volta che c'era uno spazio aperto in cui correre. L'IA non è certamente perfetta - a volte i difensori sono troppo concentrati sulla palla e perdono la presa del giocatore che dovrebbero marcare - ma nel complesso i giocatori sembravano un po' migliori nel loro posizionamento. Almeno questo è vero, quando si gioca su World Class e Legendary.

La difesa ha visto grandi miglioramenti, anche se non ha ancora raggiunto i livelli di van Dijk.

EA flette i muscoli

L'ultimo miglioramento che ho notato è stata la nuova funzione di screening. Come al solito, tenendo premuto L2, puoi provare a schermare o proteggere la palla con il tuo corpo. Le animazioni per lo screening sono state notevolmente ampliate e hanno un aspetto più naturale e realistico, e più situazioni rispetto al passato si tradurranno in brevi duelli fisici, poiché difensori e attaccanti usano le spalle per combattere per la posizione più vantaggiosa.

Puoi anche usare la funzione di scudo, quando sei dietro un giocatore, spingendolo via per vincere una battaglia aerea. Questi airball contestati hanno un bell'aspetto e aggiungono un senso di fisicità tanto necessario al gioco.

I duelli fisici giocano un ruolo più importante in EA Sports FC 26.

Sfortunatamente, non riesco davvero a vedere la protezione migliorata fare molta differenza per il gameplay generale, poiché i passaggi e soprattutto il controllo della palla sono ancora troppo potenti per consentire un autentico gioco di calcio. Sono arrivato a considerare il numero eccessivo di tocchi come il principale peccato in questo senso, e EA Sports FC 26 sembra non fare nulla per cambiare questo.

Sebbene sia fondamentale nel calcio reale, il primo tocco non è ancora un fattore determinante, poiché immediatamente, dopo aver ricevuto un passaggio, otterrai il controllo completo della palla, indipendentemente dal livello di abilità del tuo giocatore, e sarai in grado di cambiare direzione per capriccio. Fino a quando questo non verrà modificato, dubito che EA Sports FC sarà in grado di eguagliare il divertimento delle fantastiche voci dall'inizio delle precedenti generazioni di console. Tuttavia, mi sono divertito con la build di anteprima e non vedo l'ora di vedere come si comporterà il gioco (e in particolare i portieri) quando verrà lanciato il 26 settembre.