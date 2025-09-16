Gamereactor

EA Sports FC 26

EA Sports FC 26: L'Inter guida la classifica dei giocatori più quotati in Serie A

Ma la diffusione complessiva ha molte squadre rappresentate.

Serie A è stata una delle regioni meno dominate nel calcio europeo negli ultimi tempi, poiché mentre la Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1 hanno tutte campioni molto familiari, Serie A è stato più di un miscuglio.

Naturalmente, questo significa che i giocatori con il punteggio più alto nella massima serie del calcio italiano sono più distribuiti in EA Sports FC 26, come è stato mostrato nella lista che rivela i 26 giocatori con il punteggio migliore del campionato, qualcosa per cui Inter Milan ha il maggior numero di candidati.

Nota: Molti dei nomi delle squadre sono stati convertiti nei loro veri titoli di club, poiché EA Sports FC 26 non ha i diritti per utilizzare i loro nomi ufficiali a causa di accordi esclusivi con eFootball. Per riferimento, i nomi e le loro alternative EA FC 26 in-game sono riportati di seguito.


  • Inter Milan = Lombardia FC

  • AC Milan = Milano FC

  • S.S. Lazio = Latium

  • Atalanta BC = Bergamo Calcio


  • Lautaro Martínez - 88 - Inter Milan

  • Alessandro Bastoni - 87 - Inter Milan

  • Kevin De Bruyne - 87' - Napoli

  • Yann Sommer - 87 - Inter Milan

  • Mike Maignan - 87 - AC Milan

  • Nicolò Barella - 87 - Inter Milan

  • Paulo Dybala - 86 - AS Roma

  • Hakan Çalhanoğlu - 86 - Inter Milan

  • Gleison Bremer Silva Nascimento - 85' - Juventus

  • Scott McTominay - 85' - SSC Napoli

  • Federico Dimarco - 85 - Inter Milan

  • Marcus Thuram - 85 - Inter Milan

  • David De Gea Quintana - 85 - Fiorentina

  • Rafael da Conceição Leão - 84 - AC Milan

  • Christian Pulisic - 84 - AC Milan

  • Mattia Zaccagni - 84 - S.S. Lazio

  • Manuel Locatelli - 84 - Juventus

  • Romelu Lukaku - 84 - SSC Napoli

  • Marco Carnesecchi - 84' - Atalanta BC

  • Denzel Dumfries - 84 - Inter Milan

  • Ademola Lookman - 84 - Atalanta BC

  • Francesco Acerbi - 84 - Inter Milan

  • Stefan de Vrij - 84 - Inter Milan

  • Moise Kean - 83 - Fiorentina

  • Stanislav Lobotka - 83 - SSC Napoli

  • Giovanni Di Lorenzo - 83 - SSC Napoli

