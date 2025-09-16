EA Sports FC 26: L'Inter guida la classifica dei giocatori più quotati in Serie A

HQ

Serie A è stata una delle regioni meno dominate nel calcio europeo negli ultimi tempi, poiché mentre la Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1 hanno tutte campioni molto familiari, Serie A è stato più di un miscuglio.

Naturalmente, questo significa che i giocatori con il punteggio più alto nella massima serie del calcio italiano sono più distribuiti in EA Sports FC 26, come è stato mostrato nella lista che rivela i 26 giocatori con il punteggio migliore del campionato, qualcosa per cui Inter Milan ha il maggior numero di candidati.

Nota: Molti dei nomi delle squadre sono stati convertiti nei loro veri titoli di club, poiché EA Sports FC 26 non ha i diritti per utilizzare i loro nomi ufficiali a causa di accordi esclusivi con eFootball. Per riferimento, i nomi e le loro alternative EA FC 26 in-game sono riportati di seguito.



Inter Milan = Lombardia FC



AC Milan = Milano FC



S.S. Lazio = Latium



Atalanta BC = Bergamo Calcio

