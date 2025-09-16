EA Sports FC 26: L'Inter guida la classifica dei giocatori più quotati in Serie A
Ma la diffusione complessiva ha molte squadre rappresentate.
Serie A è stata una delle regioni meno dominate nel calcio europeo negli ultimi tempi, poiché mentre la Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1 hanno tutte campioni molto familiari, Serie A è stato più di un miscuglio.
Naturalmente, questo significa che i giocatori con il punteggio più alto nella massima serie del calcio italiano sono più distribuiti in EA Sports FC 26, come è stato mostrato nella lista che rivela i 26 giocatori con il punteggio migliore del campionato, qualcosa per cui Inter Milan ha il maggior numero di candidati.
Nota: Molti dei nomi delle squadre sono stati convertiti nei loro veri titoli di club, poiché EA Sports FC 26 non ha i diritti per utilizzare i loro nomi ufficiali a causa di accordi esclusivi con eFootball. Per riferimento, i nomi e le loro alternative EA FC 26 in-game sono riportati di seguito.
- Inter Milan = Lombardia FC
- AC Milan = Milano FC
- S.S. Lazio = Latium
- Atalanta BC = Bergamo Calcio
- Lautaro Martínez - 88 - Inter Milan
- Alessandro Bastoni - 87 - Inter Milan
- Kevin De Bruyne - 87' - Napoli
- Yann Sommer - 87 - Inter Milan
- Mike Maignan - 87 - AC Milan
- Nicolò Barella - 87 - Inter Milan
- Paulo Dybala - 86 - AS Roma
- Hakan Çalhanoğlu - 86 - Inter Milan
- Gleison Bremer Silva Nascimento - 85' - Juventus
- Scott McTominay - 85' - SSC Napoli
- Federico Dimarco - 85 - Inter Milan
- Marcus Thuram - 85 - Inter Milan
- David De Gea Quintana - 85 - Fiorentina
- Rafael da Conceição Leão - 84 - AC Milan
- Christian Pulisic - 84 - AC Milan
- Mattia Zaccagni - 84 - S.S. Lazio
- Manuel Locatelli - 84 - Juventus
- Romelu Lukaku - 84 - SSC Napoli
- Marco Carnesecchi - 84' - Atalanta BC
- Denzel Dumfries - 84 - Inter Milan
- Ademola Lookman - 84 - Atalanta BC
- Francesco Acerbi - 84 - Inter Milan
- Stefan de Vrij - 84 - Inter Milan
- Moise Kean - 83 - Fiorentina
- Stanislav Lobotka - 83 - SSC Napoli
- Giovanni Di Lorenzo - 83 - SSC Napoli