EA Sports FC 26: Lionel Messi in cima alla lista dei migliori giocatori della MLS
Ci sono alcuni volti famosi che guidano gli ascolti di questa divisione del calcio mondiale.
Come nel caso delle valutazioni della Saudi Pro League, i 26 giocatori con il punteggio migliore nelle 1MLS 9 in genere registrano numeri inferiori a quelli delle regioni più competitive di tutto il mondo, come la Premier League e LaLiga. Detto questo, ci sono ancora alcuni volti molto famosi che sono in cima a questa classifica, quindi per vedere chi potrebbe essere degno del tuo EA Sports FC 26 Ultimate Team, dai un'occhiata ai 26 migliori giocatori MLS qui sotto.
- Lionel Messi - 86 - Inter Miami CF
- Heung Min Son - 85 - LAFC
- Rodrigo De Paul - 84 - Inter Miami CF
- Thomas Müller - 80 - Whitecaps FC
- Sergio Busquets Burgos - 80 - Inter Miami CF
- Ricard Puig Martí - 80 - LA Galaxy
- Luis Suárez - 79 - Inter Miami CF
- Marco Reus - 79 - Galassia di Los Angeles
- Evander da Silva Ferreira - 79 - FC Cincinnati
- Emil Forsberg - 79 - Red Bulls
- Carles Gil Pareja - 79 - Nuova Inghilterra
- Denis Bouanga - 79 - LAFC
- Hany Mukhtar - 79 - Nashville SC
- Jordi Alba Ramos - 78 - Inter Miami CF
- Hirving Lozano - 78 - San Diego FC
- Cristian Arango - 78 - SJ Terremoti
- Aleksey Miranchuk - 78 - Atlanta United
- Ryan Gauld - 78 - Whitecaps FC
- Anders Dreyer - 77 - San Diego FC
- Pep Biel Mas Jaume - 77 - Charlotte FC
- Wilfried Zaha - 77 - Charlotte FC
- Hugo Lloris - 77 - LAFC
- Roman Bürki - 77 - St. Louis City SC
- Kévin Denkey - 77 - FC Cincinnati
- Hugo Cuypers - 77 - Chicago Fire FC
- Jonathan Bamba - 77 - Chicago Fire FC