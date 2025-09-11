EA Sports FC 26 nomina i migliori giocatori de LaLiga e Lamine Yamal non è in cima alla classifica

HQ

Ieri abbiamo riportato la notizia che ha rivelato i 26 giocatori della Premier League più votati in EA Sports FC 26 e ora possiamo aggiungere a ciò parlando del LaLiga della Spagna. Sono state nominate le migliori 26 stelle del campionato regionale e, come previsto, l'elenco è dominato dai giocatori del Real Madrid e del Barcellona. Dai un'occhiata al grafico qui sotto.



Kylian Mbappé - 91 - Real Madrid



Jude Bellingham - 90 - Real Madrid



Raphael Dias Belloli - 89 - Barcellona



Lamine Yamal Nasraoui Ebana - 89 - FC Barcelona



Pedro González López - 89 - FC Barcelona



Federico Valverde - 89 - Real Madrid



Vinícius José de Oliveira Júnior - 89 - Real Madrid



Thibaut Courtois - 89 - Real Madrid



Robert Lewandowski - 88 - Barcellona



Jan Oblak - 88 - Atlético de Madrid



Frenkie de Jong - 87 - Barcellona



Jules Koundé - 87 - Barcellona



Julián Alvarez - 87 - Atlético de Madrid



Antonio Rüdiger - 86 - Real Madrid



Trent Alexander-Arnold - 86 - Real Madrid



Nicholas Williams Arthur - 86 - Athletic Club



Marc-André ter Stegen - 86 - Barcellona



Daniel Olmo Carvajal - 85 - Barcellona



Daniel Carvajal Ramos - 85 - Real Madrid



Rodyrgo Silva de Goes - 85 - Real Madrid



Antoine Griezmann - 85 - Atlético de Madrid



Unai Simón Mendibil - 84 - Athletic Club



Francisco Román Alarcón Suárez - 84 - Real Betis



Alejandro Baena Rodríguez - 84 - Atlético de Madrid



Oihan Sancet Tirapu - 84 - Athletic Club



Eder Gabriel Militão - 84 - Real Madrid



Sono stati nominati anche i migliori LaLiga F giocatori e, naturalmente, praticamente tutti provengono anche da Barcellona e Real Madrid.