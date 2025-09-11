Gamereactor

EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 nomina i migliori giocatori de LaLiga e Lamine Yamal non è in cima alla classifica

Sono stati rivelati i migliori 26 individui della regione, così come le migliori 26 stelle de LaLiga F.

Ieri abbiamo riportato la notizia che ha rivelato i 26 giocatori della Premier League più votati in EA Sports FC 26 e ora possiamo aggiungere a ciò parlando del LaLiga della Spagna. Sono state nominate le migliori 26 stelle del campionato regionale e, come previsto, l'elenco è dominato dai giocatori del Real Madrid e del Barcellona. Dai un'occhiata al grafico qui sotto.


  • Kylian Mbappé - 91 - Real Madrid

  • Jude Bellingham - 90 - Real Madrid

  • Raphael Dias Belloli - 89 - Barcellona

  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana - 89 - FC Barcelona

  • Pedro González López - 89 - FC Barcelona

  • Federico Valverde - 89 - Real Madrid

  • Vinícius José de Oliveira Júnior - 89 - Real Madrid

  • Thibaut Courtois - 89 - Real Madrid

  • Robert Lewandowski - 88 - Barcellona

  • Jan Oblak - 88 - Atlético de Madrid

  • Frenkie de Jong - 87 - Barcellona

  • Jules Koundé - 87 - Barcellona

  • Julián Alvarez - 87 - Atlético de Madrid

  • Antonio Rüdiger - 86 - Real Madrid

  • Trent Alexander-Arnold - 86 - Real Madrid

  • Nicholas Williams Arthur - 86 - Athletic Club

  • Marc-André ter Stegen - 86 - Barcellona

  • Daniel Olmo Carvajal - 85 - Barcellona

  • Daniel Carvajal Ramos - 85 - Real Madrid

  • Rodyrgo Silva de Goes - 85 - Real Madrid

  • Antoine Griezmann - 85 - Atlético de Madrid

  • Unai Simón Mendibil - 84 - Athletic Club

  • Francisco Román Alarcón Suárez - 84 - Real Betis

  • Alejandro Baena Rodríguez - 84 - Atlético de Madrid

  • Oihan Sancet Tirapu - 84 - Athletic Club

  • Eder Gabriel Militão - 84 - Real Madrid

Sono stati nominati anche i migliori LaLiga F giocatori e, naturalmente, praticamente tutti provengono anche da Barcellona e Real Madrid.


  • Alexia Putellas Segura - 91 - Barcellona

  • Aitana Bonmatí Conca - 91 - FC Barcelona

  • Caroline Graham Hansen - 90 - Barcellona

  • Patricia Guijarro Gutiérrez - 89 - Barcellona

  • María Pilar León Cebrián - 89 - Barcellona

  • Ewa Pajor - 88 - Barcellona

  • Irene Paredes Hernández - 88 - Barcellona

  • Claudia Pina Medina - 86 - Barcellona

  • Ona Batlle Pascual - 86 - Barcellona

  • Caroline Weir - 85 - Real Madrid

  • Linda Caicedo - 85 - Real Madrid

  • Catalina Thomas Coll Lluch - 84 - Barcellona

  • Salma Celeste Paralluelo Ayingono - 84 - FC Barcelona

  • Alba Redondo Ferrer - 84 - Real Madrid

  • Sara Däbritz - 84 - Real Madrid

  • Merle Frohms - 84 - Real Madrid

  • Athenea del Castillo - 83 - Real Madrid

  • Maëlle Lakrar - 82 - Real Madrid

  • Maria Méndez Fernández - 82 - Real Madrid

  • Signe Bruun - 82 - Real Madrid

  • Gabriela García - 82 - Atlético de Madrid

  • María Isabel Rodríguez Rivero - 82 - Real Madrid

  • Laia Aleixandri López - 81 - Barcellona

  • Filippa Angeldahl - 81 - Real Madrid

  • Teresa José Abelleira Dueñas - 81 - Real Madrid

  • Dolores Gallardo Núñez - 81 - Atlético de Madrid

EA Sports FC 26

