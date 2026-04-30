EA Sports FC 26 titola la programmazione PlayStation Plus di maggio

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È quasi un nuovo mese e sai cosa significa; altri giochi per PlayStation Plus! Sony ha svelato i tre titoli che saranno offerti come parte del servizio per tutto il mese maggio, con questi titoli che saranno disponibili il 5 maggio e sostituiranno la gamma di aprile di Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered e Sword Art Online Fractured Daydream.

Per quanto riguarda i tre giochi presenti per tutti gli abbonati PlayStation Plus indipendentemente dal livello (Premium, Extra ed Essential), sono EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers e Nine Sols.

Mentre gli ultimi due sono semplicemente giochi completi per aggiungere la tua collezione, il primo include persino un EA Sports FC 26 PlayStation Plus Icons Pack, considerato un "diritto speciale a un accesso" che dà ai giocatori accesso a alcuni giocatori chiave per avviarsi al progetto sportivo.

Giocherai a qualcuno di questi giochi questo mese?