EA Sports FC 27 Anteprima: cosa aspettarsi da Football Ultimate Team e il percorso che ci aspetta?

HQ

Nelle ultime settimane abbiamo seguito piuttosto a fondo EA Sports FC 27, tutto dopo la rivelazione iniziale del gioco. Solo in questa settimana abbiamo pubblicato anteprime dedicate alla nuova modalità The Grounds, ma anche ai cambiamenti in serbo per la Modalità Carriera e nel gameplay in generale. Ora è il momento di concentrarsi e concentrarsi su forse la modalità più visibile di tutto il titolo EA Sports FC: Football Ultimate Team (FUT).

I non esperti potrebbero non essere a conoscenza di FUT, e se così fosse, questa è la modalità in cui i giocatori raccolgono carte che rappresentano calciatori reali, tutto questo prima di usarle per costruire la propria Ultimate Team che competa in partite e tornei online. È la modalità che spesso riceve più critiche, considerando che i pacchetti di carte possono essere acquistati con valuta premium e denaro reale, offrendo un vantaggio pay-to-win per chi vuole mettere in gioco i propri soldi guadagnati con fatica, mentre la modalità viene praticamente resettata ad ogni capitolo. Nonostante ciò, FUT continua a essere una modalità immensamente popolare anno dopo anno e, in EA Sports FC 27, offrirà alcuni cambiamenti e aggiunte importanti.

Come sta cambiando il FUT di EA Sports FC 27 ?

La grande novità principale arriva nella nuova meccanica FUT Gallery. Questa è di fatto una funzione museale glorificata dove i giocatori possono esporre le carte raccolte come parte di set definiti, ricevendo persino un voto per la loro collezione che porta a ricompense e premi extra. In modo simile a come viene offerta la struttura delle squadre FUT, per completare un set dovrai selezionare carte dalla tua collezione per soddisfare i requisiti di un set, che potrebbe essere ad esempio una squadra tutta LaLiga, con giocatori del Real Madrid, Atletico de Madrid e altri. Il problema è che più una cartella è classificata, migliore sarà la tua classifica finale, quindi in questo caso è molto probabile che una squadra di alto livello della LaLiga sia composta da stelle del Real Madrid, considerando che il FC Barcelona è allineato con l'eFootball.

Anche se puoi selezionare qualsiasi giocatore rilevante per completare un set, più rara è una carta, più alto sarà il voto finale. Ecco perché le carte Icona e Squadra della Settimana/Stagione avranno un impatto maggiore sul punteggio del tuo set. Infatti, puoi anche attivare lo status Squadra della Settimana per migliorare il voto di ogni set e sfruttare le ricompense maggiori offerte. Inoltre, per ottenere voti più alti, viene introdotto un nuovo tipo di carta chiamato Holographic, che sono carte incredibilmente rare in grado di offrire un enorme impulso alla valutazione.

Annuncio pubblicitario:

Sulla base di tutto ciò, la Hall of FUT viene introdotta con accesso libero a giocatori e carte iconici. Al lancio saranno disponibili 17 giocatori tramite questa funzione, ma EA promette che prevede di rielaborare e ribilanciare tutte le Icone per renderle più utilizzabili in un'era di EA Sports FC in cui Playstyle e simili dominano l'azione.

Poi c'è l'inclusione di eventi live per giocatore singolo contro club reali, che sono un po' simili al sistema Scenari del Manager F1. L'idea è che la tua squadra FUT debba completare una serie di eventi ispirati o accurati al mondo reale, incluso il Road to the Final della UCL, dove diversi avversari importanti sono in serbo prima dello scontro contro il Paris Saint-Germain nella partita conclusiva. Ci saranno diverse difficoltà disponibili per questa modalità, così potrai spingerti al limite che ti conviene.

Annuncio pubblicitario:

Altrimenti, aspettati sfide di costruzione della squadra (SBC) semplificate, dove i requisiti di chimica e posizione vengono eliminati. L'idea è rendere più facile costruire una vera Ultimate Team senza dover selezionare giocatori e carte per conformarsi alle richieste imposte dalle regole del sistema, e tutto in modo più rapido e flessibile. Allo stesso modo, ci sono anche piani per introdurre oggetti più significativi che rimangano rilevanti più a lungo, con gli oggetti end-game che hanno una diminuzione del 20% del potenziamento, mentre i potenziamenti sono più focalizzati per mantenere l'identità del giocatore. EA addirittura nota che ci saranno cinque settimane di campagna in meno, il che significa che la domanda di login regolari e gioco sta in diminuzione.

Per quanto riguarda lo sviluppo della rosa, la parola chiave è costanza. L'obiettivo ora è garantire che i potenziamenti siano più significativi, con una progressione più lenta verso un lato forte ma una progressione più rapida verso lo status élite. Si nota anche un riequilibrio del sistema di progressione, progettato per garantire che nessuna caratteristica invalidi un'altra, portando alla fine a squadre più piccole con una distribuzione OVR più stretta. E parlando di sviluppo della squadra, i giocatori avranno più controllo su come evolvere una carta giocatore, con percorsi di potenziamento ramificati a disposizione dove puoi scegliere la direzione in cui vuoi far crescere un giocatore mentre le catene di evoluzione anticipate ti permettono di pianificare in anticipo. Tutto questo mentre Playstyles Lab torna a FUT come esperienza ricorrente fin dal lancio, progettata per migliorare l'identità del giocatore permettendogli di investire in stili di gioco di maggiore impatto e miglioramenti significativi.

Infine, le ricompense. L'obiettivo ora è offrire ricompense più costanti con più monete e SP dopo ogni partita, oltre a opzioni per guadagnare ancora più monete FUT e pacchetti scambiabili, con gettoni e valuta sempreverdi e a tempo limitato che vengono anche promessi. In sostanza, gioca a modo tuo, con una riduzione dello stress e della richiesta di gioco, e comunque ricompense significative.

Cos'altro c'è da sapere su EA Sports FC 27 ?

Anche se potremo condividere ancora di più su The Grounds nel tempo previsto, per ora ci sono altri miglioramenti e miglioramenti promessi in arrivo in questo prossimo capitolo della serie, che spaziano da EA Sports FC Mobile, supporto Steam, comunicazione e la strada del servizio live che ci aspetta.

Cosa c'è da sapere su EA Sports FC 27 su Steam?

È semplice: EA vuole ottimizzare l'esperienza di EA Sports FC su Steam. Questo avverrà garantendo che l'episodio di quest'anno venga lanciato circa il 50% più velocemente e abbia una connessione fluida con gli amici di Steam. Ma c'è di più, poiché la versione PC potrà sfruttare appieno la potenza della piattaforma, quando applicabile, con la grafica Ultra che aggiunge un livello extra alla skin dei giocatori, ai dettagli del campo, alla fedeltà dello stadio e altro ancora. Questo viene poi rafforzato ulteriormente dalla promessa di ottimizzare meglio per l'ampia gamma di hardware su PC, tutto per offrire un'esperienza più fluida e coerente.

Come sta cambiando EA Sports FC Mobile?

La cosa chiave da sapere è che questa esperienza mobile va oltre il videogioco vero e proprio per includere trasmissioni live e punteggi/risultati in diretta, il che significa che i giocatori non dovranno uscire dall'app per controllare le ultime informazioni. Sembra che ci sarà persino un collegamento con Apple TV e la MLS.

Per quanto riguarda il gioco in sé, aspettati opzioni di partita più veloci, matchmaking semplificato e inviti semplificati per rendere ancora più facile trovare partite con o senza amici. Inoltre, nel tentativo di sfruttare la portata globale e locale del progetto mobile, ci sarà un'attenzione ancora maggiore agli eventi locali.

HQ

La comunicazione da parte di EA Sports sta cambiando, ma cosa comporta?

Ci sono poche cose da notare a riguardo, principalmente che gli sviluppatori intendono ricevere ancora più feedback e critiche. Dichiarano di essere disponibili per ricevere feedback 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e 365 giorni all'anno, con qualsiasi modifica apportata al gioco che viene comunicata su una gamma più ampia di piattaforme.

Allo stesso modo, aspettatevi aggiornamenti regolari del titolo e miglioramenti nel gameplay, con una visibilità più profonda delle prossime Stagioni, delle funzionalità e dei momenti principali. Tutto questo sta iniziando con...

EA Sports FC 27 non decollerà prima di settembre, ma cosa dobbiamo aspettarci dalla strada che ci aspetta?

... Una roadmap piuttosto estesa per il servizio live. Sì, il lancio avverrà solo a fine settembre (metà settembre per chi adotta l'Ultimate Edition), ma abbiamo già un'idea abbastanza chiara di cosa aspettarci da EA Sports FC 27 fino a marzo 2027. Consulta qui sotto un riepilogo della roadmap per il servizio live.



Stagione 1 (settembre-ottobre) - Lancio; Campagna FUT di Future Stars; Campagna UEFA European Nights The Grounds



Stagione 2 (ottobre-novembre) - Campagna Ultimate Scream FUT; Campagna Hall of FUT; Campagna Screaming Grounds The Grounds



Stagione 3 (dicembre-gennaio) - Campagna Winter Wildcard FUT; Frozen Grounds La campagna Grounds; Aggiornamento sugli eventi dal vivo per FUT; Aggiornamento SBC semplificato per FUT; commentatore aggiuntivo per l'intera partita



Stagione 4 (gennaio-febbraio) - Campagna Squadra dell'Anno per FUT e The Grounds; Aggiornamento FUT degli eventi live di gameplay personalizzato; Aggiornamento FUT sulle ricompense di fine partita; Aggiornamento della Carriera sulla personalizzazione visiva dei giovani giocatori; Aggiornamento Crea un giocatore su Photofit FC; L'aggiornamento dei terreni include la modalità Possiede il Lancio, nuovi Archetipi, l'aggiornamento dei bersagli con drop kick e un profilo statistico



Stagione 5 (da marzo in via) - Da seguire



Questo si aggiunge poi a bilanciamenti tutto l'anno, miglioramenti alla qualità della vita, sfide per Career Creator, punti di partenza dal vivo, nuovi kickabouts di The Grounds, eventi dal vivo di The Grounds e altro ancora dal servizio live FUT.

Inutile dire che EA Sports FC 27 sarà un gioco assolutamente enorme e un titolo che sicuramente catturerà l'attenzione di molti fan per tutto il suo ciclo di vita.