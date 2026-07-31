EA Sports FC 27 Anteprima: Quali cambiamenti possiamo aspettarci nella Modalità Carriera e nel gameplay?

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È quel periodo dell'anno in cui Electronic Arts condivide un sacco di nuove informazioni sul prossimo capitolo della serie EA Sports FC. Se sei un fan dei videogiochi di football, è un periodo natalizio che arriva presto dell'anno, ma se non lo sei, può risultare un po' opprimente e stancante avere così tante informazioni ingoiate che sembrano non essere diverse da quelle precedenti. È comprensibile pensare che i giochi EA Sports FC non cambino molto ogni anno, perché in superficie è francamente vero, ma quando inizi a guardare i dettagli ti rendi conto di quanto EA torni al tavolo da disegno, per così dire, con ogni capitolo.

A tal fine, mentre recentemente abbiamo parlato del nostro tempo trascorso giocando alla nuova modalità The Grounds e abbiamo dato alcune prime impressioni sul gameplay, tutto sotto forma di un'anteprima dettagliata e dedicata, ora possiamo concentrarci sulla Modalità Carriera in tutto il suo splendore. Ma prima di toccare questo, abbiamo pensato che potreste voler una spiegazione più approfondita della vasta gamma di aggiustamenti di gameplay e cosa significhi per EA Sports FC 27 in tutte le modalità.

Cosa aspettarsi dai cambiamenti nel gameplay di EA Sports FC 27

Per la maggior parte, i cambiamenti riducono l'efficacia della difesa dell'IA e offrono ai giocatori opzioni più creative durante l'attacco. Come parte di un lungo brief, EA ha discusso una varietà di nuove funzionalità o modificate, che metteremo in evidenza con maggiore efficacia.

Il primo elemento era considerato Attacco della Consapevolezza Spaziale e ruota attorno all'assicurazione che gli attaccanti commettano meno errori. Vengono introdotte corse decisive per aiutare in attacchi chiave e pericolosi; viene offerto il passaggio e il follow affinché i giocatori possano passare la palla e poi spingere in avanti nello spazio aperto per trascinare un difensore con sé e creare spazio; Stanno arrivando corse curve innescate per permettere agli attaccanti di tenere la palla più a lungo per liberare una corsia di passaggio; la consapevolezza del fuorigioco mira a mantenere i giocatori in gioco più spesso; E le corse attivate daranno ai giocatori più controllo nel spingere in avanti.

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A questo si aggiunge una difesa dell'IA modificata con una riduzione degli auto-tackle e della pressione dell'IA, assicurando che il computer ti dia più spazio per essere creativo e chiedendo al giocatore di prendere più controllo per difendersi efficacemente. La distanza di contenimento si sta anche riducendo per dare agli attaccanti più spazio per dribblare, mentre la gamma dei placcaggi manuali si sta riducendo, e quando una palla viene intercettata non dovrebbe più rimbalzare verso la squadra avversaria grazie a un nuovo sistema di controllo. In sostanza, aspettatevi meno soffocanti difensori controllati dall'IA.

Poi c'è la categoria della reattività, dove l'obiettivo è aumentare la fluidità del gioco vedendo i passatori spingere immediatamente in avanti e attaccare per offrire più opzioni. Questo, abbinato a animazioni d'attacco più fluide e veloci, dovrebbe rendere gli attaccanti più pericolosi. Tuttavia, dal lato difensivo, il gioco di manovra sta diventando più reattivo per i giocatori controllati manualmente, dando ai difensori un vantaggio in più e più mordente.

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Cattive notizie, tifosi dell'Arsenal, EA sta cambiando anche il modo in cui funzionano i calci d'angolo e i cross basati sull'abilità. I calci piazzati ricevono un livello extra di input meccanico dove, dopo aver mirato e aver preso un calcio d'angolo o un cross, ora potrai passare a un giocatore nella zona target per competere per la palla. L'obiettivo è rendere i calci d'angolo e i cross meno incisivi immediatamente, dato che ora devi sfruttare manualmente anche i palloni che metti in zone pericolose. EA ha comunque notato che intende ancora monitorare questo lato del gioco perché non vuole che la maggior parte dei gol derivi da calci piazzati.

Andando avanti, abbiamo la meccanica di dribbling sbilanciata ispirata a Lionel Messi chiamata Stumble Dribble, che significa che i giocatori ora possono continuare a portare meglio la palla se vengono messi a disagio da un avversario. Il problema è che questa meccanica è attiva solo tra i giocatori con un punteggio combinato di 85 o superiore per palleggio, equilibrio e agilità.

Il segmento successivo è stato adattato per "Authentic Gameplay 2.0", che mira a rendere il gameplay più realista e intelligente, con avversari meno prevedibili. In definitiva, i giocatori ora reagiranno di più alle condizioni meteorologiche (inclusi scivolare più spesso quando è bagnato) e a situazioni uniche (magari agitandosi per una decisione di riferimento), tutto mentre è presente un sistema ampliato di personalizzazione dell'IA che ti permette di modificare il modo in cui la tua IA e quella nemica giocano.

Allo stesso modo, i miglioramenti ai fondamenti si adattano a un ritmo simile, con cambiamenti nella dinamica portiere contro tiratore. Ora i portieri avranno tempi di reazione ridotti e effettueranno parate meno dettagliate per migliorare il punteggio nelle situazioni uno contro uno. Allo stesso modo, i passaggi filtranti diventeranno efficaci, con maggiore enfasi su passaggi manuali e abili, con questo che si spera ridurrà la frequenza dei controattacchi. Infine, c'era un grande piano per riequilibrare gli Stili di Gioco attraverso la reintroduzione degli Attributi.

Infine, sul fronte del gameplay, abbiamo le mosse di abilità. Viene inclusa una serie di nuove mosse di abilità, tra cui nuove combo di passaggio, FakeTurn, Ball Roll Spin e Kneel Header, quest'ultima in particolare legata allo stile di gioco Trickster.

Cosa aspettarsi dai cambiamenti della Modalità Carriera di EA Sports FC 27

A parte il gameplay, come sta EA cambiando la dinamica per la Carriera Mode? Come è stato comunicato quando EA Sports FC 27 è stato correttamente rivelato, si sta ponendo un'enorme enfasi sulla reimmaginazione del sistema di trasferimento nel gioco. È un'esperienza ricostruita pensata per essere più autentica, più strategica e più riflessiva del calcio moderno. Questo significa che lo scouting è sempre più efficace, ora in grado di delineare il potenziale di un giocatore, l'adattamento alla squadra, il colpo finanziario necessario per portarlo nel tuo club, anche se vuole giocare per il tuo club.

La cosa interessante è che questo cambiamento nel scouting e nei trasferimenti si applica anche ai club avversari, con squadre affermate che apportano modifiche in base al loro profilo storico. Due esempi sono stati il Chelsea che cerca di reclutare principalmente giovani talenti e migliorare la propria academia, mentre il Real Madrid si concentra su acquisti di spicco e di successo Galattico.

Oltre a questo, aspettatevi una Modalità Carriera più dinamica con statistiche OVR che cambiano dinamicamente per i giocatori, a seconda di forma, forma fisica, morale e prestazioni recenti. Questo influenzerà anche i valori di trasferimento e i report di scouting, portando a maggiore imprevedibilità e incertezza, tutte parti dello sforzo di EA per essere più autentici rispetto allo sport reale. Potresti persino dover decidere a volte se far schierare un giocatore con un infortunio, sapendo che potrebbe portare a un risultato ma anche a un peggioramento dell'infortunio, con questi dati presenti in un segmento di fitness in partita.

In effetti, l'incertezza va oltre, poiché EA sta rielaborando il sistema degli eventi inaspettati, rendendo le apparizioni e i commenti mediatici più incisivi legando le risposte direttamente al morale del team e simili. Allo stesso modo, potresti dover affrontare problemi sfortunati e imprevisti, che si tratti di un giocatore che si fa male a casa o di una rissa che scoppia al campo di allenamento. I tifosi del Manchester City potrebbero trovarsi tormentati sia in partita che nella realtà, poiché le conseguenze finanziarie stanno arrivando per i club che violano le regole di spesa, una situazione che potrebbe portare a detrazioni di punti ma che potrebbe anche essere annotata, creando un filo narrativo chiave in quella stagione per il tuo club.

Altri cambiamenti chiave includono opzioni personalizzabili per la profondità della simulazione, oltre all'introduzione di rivalità tra giocatori, dove se un giocatore completa certi obiettivi durante un incontro di rivalità, può essere ricompensato con Punti Personalità per migliorare il proprio gioco. Infine, c'è anche un nuovo sistema di sfide per creatori, dove la community può creare scenari e obiettivi personalizzati che i giocatori possono completare e mettere alla prova le proprie abilità.

In breve, ancora una volta, EA Sports FC 27 può assomigliare ai capitoli passati apparendo quasi identico ai capitoli precedenti in superficie, ma sotto ci sono molte parti in movimento a cui i fan che ritornano dovranno adattarsi e superare. Molto di questo vale anche per la Modalità Carriera, con nuove modifiche e modifiche previste anche per Ultimate Team, di cui parleremo presto, quindi restate sintonizzati.