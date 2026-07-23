EA Sports FC 27 arriverà in tre versioni, Jude Bellingham si unisce a Kylian Mbappé sulla copertina di Ultimate Plus Edition

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Negli ultimi due anni, il Real Madrid ha praticamente attirato l'attenzione dei tifosi di tutto il mondo per quanto riguarda le partite di EA Sports FC, dato che Jude Bellingham è stato la star di copertina di EA Sports FC 25 per celebrare la sua seconda stagione con i giganti spagnoli. Il centrocampista inglese è stato poi affiancato da Jamal Musiala del Bayern Monaco per la copertina EA Sports FC 26, e più recentemente siamo stati informati che Kylian Mbappé torna in copertina per EA Sports FC 27 , per la sua terza stagione come stella del Real Madrid. Si scopre che non sarà l'unico giocatore del Real Madrid a farsi la copertina di quest'anno...

EA ha appena rivelato un'altra edizione per il titolo di quest'anno, a seguito delle edizioni Standard e Ultimate già state rivelate. Questa sarà la prima volta che tre iterazioni del gioco vengono lanciate contemporaneamente, con questa altra opzione chiamata Ultimate Plus Edition.

Per quanto riguarda il contenuto di questa edizione, non è stato condiviso altro, ma c'è una presentazione più ampia in corso questo pomeriggio, quindi senza dubbio le vostre domande troveranno risposta a breve.

Per quanto riguarda la copertina dell'Ultimate Plus Edition, Mbappé interpreta il suo ruolo come previsto, ma per il terzo anno consecutivo troviamo anche Bellingham in copertina, un doppio colpo per il Real Madrid. Dai un'occhiata qui sotto.