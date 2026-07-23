EA Sports FC 27, che verrà lanciato a settembre, offrirà "un nuovo parco giochi sociale per il calcio" chiamato The Grounds

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Ci è stata promessa una rivelazione più significativa per EA Sports FC 27 oggi, tutto quando il gioco è stato presentato e Kylian Mbappé è stato rivelato come la star della copertina dell'Ultimate Edition del progetto. Da allora, abbiamo saputo che Mbappé sarà anche protagonista della copertina della Standard Edition (una versione che anticipa il tanto vociferito 'open-world'), e che sarà affiancato dal compagno di squadra del Real Madrid Jude Bellingham sulla copertina dell'Ultimate Plus Edition; per la prima volta sono state offerte tre edizioni di un gioco EA FC contemporaneamente. Ora abbiamo anche un sacco di altre informazioni e notizie da mettere in risalto.

Per prima cosa, ci dicono che EA Sports FC 27 offrirà una serie di nuovi modi di giocare. Questo include The Grounds, una modalità descritta come "un nuovo parco giochi sociale del calcio" e che rappresenta un'espansione dell'esperienza del Club. Offre tre regioni distinte da esplorare ispirate all'eredità calcistica, spazzerà da "incontri casual e frenetici a competizioni di alto livello" e includerà elementi personalizzabili in cui il giocatore potrà progredire e personalizzare il proprio personaggio dentro e fuori dal campo mentre viene guidato da mentori come Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala e Alex Hunter.

A peggiorare il Mercato dei Trasferimenti di Carriera è in fase di ricostruzione per essere "più veloce, intelligente e dinamico che mai." L'obiettivo è migliorare la carriera da allenatore migliorando la TransferRoom, vedendo i valori dei giocatori influenzati dal potere d'acquisto del club, dal potenziale dei giocatori, dalle valutazioni e dalla forma. Ci sono persino promesse di nuove tattiche di negoziazione, guerre di offerte e un processo di trasferimento più snello, con club rivali che ingaggiano giocatori in modo più strategico.

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Naturalmente, ci saranno anche modifiche a Football Ultimate Team (FUT), in particolare nella nuovissima Galleria, che ti permette di immortalare il tuo club e di trarre di più collezionando le varie carte per completare Set che coprono epoche passate e presenti del calcio. Puoi persino aumentare il livello della tua Galleria facendo questo per guadagnare ricompense e migliorare l'identità del tuo club.

EA non ha particolarmente messo in evidenza le modifiche specifiche del gameplay, ma ci è stato detto che "miglioramenti di gameplay guidati dalla community" sono in attesa per migliorare "controllo e fluidità, con angoli dinamici, maggiore consapevolezza offensiva e difesa dell'IA riequilibrata, contribuendo a un'esperienza più orientata al giocatore."

Per quanto riguarda i piani di lancio di EA Sports FC 27, il gioco debutterà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 e Switch 2 tutti il 25 settembre. Ci sarà una settimana di Early Access per i possessori di Ultimate e Ultimate Plus Edition a partire dal 18 settembre, e sappiamo cosa state pensando; Cosa distingue queste due versioni? Guarda le differenze tra le due iterazioni qui sotto.

EA Sports FC 27 Contenuti dell'Ultimate Edition:



Una copia del gioco



6.000 FC Points su tre drop



Player Evo slot aggiuntivo



Due consumabili doppi AXP 10-match



Sfide di preordine



Tre Icone/Eroi, non esclusivi nella Carriera



Cinque slot aggiuntivi per la Creazione di Sfide in Manager Live



EA Sports FC 27 Contenuti dell'Ultimate Plus Edition:



Una copia del gioco



10.000 FC Points su cinque drop mensili



Player Evo slot aggiuntivo



Due consumabili doppi AXP 10-match



Sfide di preordine



Tre Icone/Eroi, non esclusivi nella Carriera



Cinque slot aggiuntivi per la Creazione di Sfide in Manager Live



Player Evo per EA Sports FC 26 per aumentare gli attributi fisici a 99



Entrambe le versioni potranno anche usufruire dei sette giorni di Early Access se un acquirente preordina entro il 24 settembre (il che per lo più vanifica il senso se aspetti così a lungo), ma ci sono anche bonus aggiuntivi se preordini in anticipo. Se preordini entro il 31 agosto, riceverai anche un oggetto Icon 85+ complessivo da usare in FUT, e se preordini entro il 24 settembre, riceverai anche il Season 1 Premium Pass. Questo vale per entrambe le versioni Ultimate, ma l'Ultimate Plus Edition va oltre, offrendo anche i Premium Pass per le Stagioni 1-5 e una carta Hall of FUT basata su una delle cinque opzioni che potete vedere qui sotto. La condizione è che l'Ultimate Plus Edition è disponibile solo fino al 31 agosto, dopo dovrai scegliere tra una delle altre due versioni del gioco.

Quindi, tenendo tutto questo a mente, prenderai una delle varie edizioni di EA Sports FC 27 ?