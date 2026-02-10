EA Sports FC parteciperà alla Esports Nations Cup 2026: ecco il calendario e il formato
Si potrebbe pensare che, dato che l'evento si terrà a novembre, questo significhi che verrà utilizzato EA Sports FC 27.
La Esports World Cup Foundation ha annunciato un'altra partita che sarà presentata all'Esports Nations Cup a novembre. Il festival vedrà partecipare paesi invece di club come alla Coppa del Mondo di Esports in estate, ma entrambi si terranno a Riyadh, in Arabia Saudita.
Per quanto riguarda il gioco ora confermato, ci viene detto che EA Sports FC sarà presente all'evento, il che sembra implicare che EA Sports FC 27 sarà il titolo scelto, dato che di solito i nuovi giochi EA FC arrivano a settembre.
Con il gioco in evidenza, ci viene detto che il torneo si svolgerà tra il 17 e il 22 novembre e vedrà la partecipazione di 128 giocatori. I giocatori che si qualificano saranno determinati durante l'estate tramite una serie di qualificazioni online che si svolgeranno tra il 27 luglio e il 2 agosto. Certo, su 128 giocatori totali, sono disponibili solo 56 posti qualificati, più altri otto posti wildcard, con 64 posti assegnati direttamente a stelle invitate dell'esport.
Altrimenti, ci viene detto che i giocatori saranno inseriti in una fase a gironi composta prima da otto giocatori per gruppo, dove solo quattro giocatori sopravviveranno per gruppo. Questa fase presenterà il miglior gioco di uno, un riflesso del tabellone dei playoff a eliminazione diretta che seguirà e che ridurrà la competizione fino a rimanere solo due per una finale avvincente.
Guarderai la Esports Nations Cup dal 2 al 29 novembre?