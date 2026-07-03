EA Sports nomina il trofeo del Campionato del Mondo FC Pro in onore di Diogo Jota

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Come forse saprete se avete seguito la copertura sportiva di Gamereactor, oggi ricorre il primo anniversario della tragica scomparsa del calciatore professionista portoghese Diogo Jota. Il giocatore di punta è morto in un incidente d'auto il 3 luglio 2025, durante il quale sia lui che suo fratello hanno perso la vita. Nelle settimane e nei mesi successivi, le stelle del bellissimo calcio di tutto il mondo hanno reso omaggio a Jota, compresi i suoi compagni del Liverpool FC, e ora anche EA Sports rende omaggio all'attaccante defunto.

Electronic Arts ha annunciato che il trofeo EA Sports FC Pro World Championship sarà ufficialmente rinominato in onore di Jota. Sarà ora conosciuto come Diogo Jota FC Pro World Championship Trophy, con questo illustre trofeo, il trofeo principale della stagione competitiva EA FC, che sarà consegnato il 26 luglio come parte della finale del torneo in Francia.

Parlando di rendere questo fenomeno, EA spiega: "Con la benedizione della sua famiglia, il trofeo è stato rinominato in riconoscimento dell'amore di Diogo per EA SPORTS FC e della sua passione per gli esports - sia come concorrente che come fondatore della sua squadra di esports.

"Sarà sollevata per la prima volta quest'estate al Campionato Mondiale FC Pro. Continueremo a lavorare con la famiglia di Diogo per trovare modi significativi per onorare la sua eredità. I nostri pensieri restano con la sua famiglia, i suoi amici, i compagni di squadra e tutti coloro che lo conoscevano e ammiravano."

Tutto ciò arriva dopo che il Liverpool FC ha presentato una scultura in onore di Jota e suo fratello, Andre Silva, mentre la nazionale portoghese ha anche inserito il defunto Jota nella propria lista.