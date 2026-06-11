EA Sports UFC 6

HQ

Se c'è una cosa che EA Sports fa assolutamente bene con la serie UFC, è che non viene rilasciata ogni anno, cosa che altri giochi sportivi dovrebbero fare con questo esempio. UFC non viene nemmeno più rilasciato ogni due anni; ci sono stati tre anni tra UFC 4 e UFC 5, e ora UFC 6 è qui, tre anni dopo l'ultima partita. Tre anni sono tanti per i grandi giochi sportivi, ma le nuove funzionalità sul ring dopo questa lunga attesa mi fanno pensare: "È tutto qui?"

Nell'ottagono, tutti possono sentirti urlare.

Non fraintendetemi, è ancora un gioco di arti marziali assolutamente eccellente, ma mentre UFC 5 ha introdotto infortuni più realistici e un sistema di sottomissione rinnovato che ha rimosso il vecchio elemento simile a un mini-gioco, UFC 6 ha... Stato di flusso. È praticamente l'equivalente di quando qualcuno nella vita reale si trova in quella zona in cui tutto scatta naturalmente. Quando tutto sembra andare al rallentatore, la folla svanisce e tutto va come vuoi tu. Concentrazione totale, semplicemente. Ogni combattente ha un mix di cinque vantaggi (abilità speciali) e uno stato di flow, e ci sono 30 diversi stati di flow, ciascuno con tre componenti distinti. C'è la base, che rende il combattente più forte in una zona specifica; il boost di flusso, che consiste in condizioni da soddisfare per raggiungere infine lo stato di flusso; E una volta raggiunto, ottieni un bonus sostanziale per qualche secondo. Questi effetti possono essere sia offensivi che difensivi.

Due esempi sono lo Stinger offensivo, che Conor McGregor possiede, tra gli altri, e la difensiva Last Stand, che ha Alexander Volkanovski, ad esempio. La prima offre un bonus base dove i pugni dritti sono più potenti e precisi, e per riempire il boost di flow (che è un indicatore), devi colpire l'avversario da lontano con un pugno dritto mentre sta colpendo. Se lo fai abbastanza volte entrerai in uno stato di flow in cui i pugni dritti infliggono più danni alla barra della salute e hai più probabilità di infliggere danni reali, cioè far sanguinare l'avversario e così via. Sul lato difensivo, Last Stand ti dà una difesa contro la sottomissione più forte quando sei in fondo a terra. La barra si riempie poi scappando dai tentativi di sottomissione, e quando è piena, lo stato di flusso aumenta il recupero della resistenza, rigenera la barra di sottomissione e riduce i danni subiti. Se confronti questi due, sulla carta potrebbe sembrare che il primo sia molto più forte del secondo, ma non dovresti sottovalutare quanto siano importanti i tratti difensivi.

Annuncio pubblicitario:

Dicono che l'attacco sia la miglior difesa, ma cosa fai quando sei completamente esausto dopo aver cercato di abbattere quell'albero testardo? È difficile continuare a tagliare. Quello che gli sviluppatori vogliono ottenere con questo sistema è che ogni combattente si sentisca distinto e ti incoraggi a giocare come i loro corrispettivi reali. Cioè, se scegli qualcuno esperto nel contrattaccare, dovresti essere premiato per aver giocato in quel modo, e vedo alcuni di questi stati di flusso diventare il meta online e dominare il gioco, che probabilmente sarà uno dei più offensivi, ma resta da vedere.

Quest'anno ci viene offerto una storia che segue un lottatore e il suo percorso verso l'alto.

Gli stati di flusso sono un'aggiunta molto buona, ma sono davvero l'unica nuova aggiunta nell'Octagon. Dal punto di vista del gameplay, è per lo più lo stesso di tre anni fa, il che non è un male visto che il gioco era già molto buono, ma sembra comunque che ci sarebbe potuto essere un po' di più dopo questo lungo periodo di sviluppo.

I cambiamenti più grandi, però, arrivano fuori dal tatami sotto forma di modalità di gioco. Sono state aggiunte due nuove modalità di gioco, una delle quali si chiama The Legacy ed è una modalità storia. Segue un ex lottatore con un padre famoso e il suo compagno di allenamento della stessa palestra. Dopo alcune difficoltà, prendono strade separate e tu puoi giocare nei panni del lottatore che deve risalire nella WFA dopo un infortunio per arrivare all'UFC. È una tipica "storia di redenzione" e non offre grandi sorprese, ma vale comunque la pena giocare, soprattutto perché è qualcosa di nuovo e diverso. Non puoi giocare con il tuo personaggio perché sei bloccato nel personaggio principale, dove dopo una sequenza introduttiva la situazione è esattamente la stessa della Modalità Carriera. Scegli quali combattenti vuoi, quante settimane deve durare il training camp e poi come strutturare ogni settimana. Ogni sessione di allenamento richiede un certo numero di ore, e ogni settimana hai solo un numero specifico disponibile, che puoi impiegare per allenarti e migliorare il tuo livello fisico, oppure passare del tempo sui social media e altre attività per caricare la partita, guadagnare più follower e guadagnare denaro.

Annuncio pubblicitario:

La Modalità Carriera, una modalità di gioco separata, è esattamente la stessa esperienza, tranne che puoi usare un vero picchiaduro o uno creato su misura. È un po' strano avere due modalità di gioco identiche, solo con combattenti diversi come fulcro. Anche se mi piace la modalità Carriera, diventa rapidamente monotona poiché la preparazione per ogni combattimento è quasi identica. Avrei preferito saltarlo, ma questo significa che il mio combattente non sarà in buona forma fisica all'inizio del match.

La Hall of Legends è la migliore novità del gioco, dove puoi scoprire le storie e i dettagli, e giocare come combattenti diversi per (finora) tre diverse stelle.

La seconda nuova modalità di gioco è il punto forte del gioco, perché adoro quando abbiamo la possibilità di vivere eventi classici e giocarli noi stessi. WWE 2K ha la modalità Showcase dove possiamo esplorare la carriera di qualcuno, MLB The Show ha Storyline che si concentrano sulla storia molto interessante delle League, e NBA 2K ha introdotto la modalità Eras qualche anno fa, dove puoi giocare con roster di squadre classiche. Quest'anno, UFC 6 ci regala la Hall of Legends. In questa modalità, possiamo camminare in terza persona con il nostro personaggio creato e imparare di più sui diversi combattenti. Ci sono bacheche informative che ci dicono di più, clip video da guardare, ed è anche possibile giocare tre combattimenti classici, mescolati a veri video video, per ogni persona. Per cominciare (spero ce ne saranno altri), possiamo vivere la storia dietro tre diverse star, ovvero Max Holloway, Alex Pereira e Zhang Weili. Completando le missioni nelle partite, possiamo anche sbloccare l'aspetto di questi combattenti durante le partite, che poi possono essere usate in altre modalità di gioco. UFC 6 è, tra l'altro, il sogno di ogni collezionista visto che c'è molto da sbloccare.

Le prospettive di carriera sono buone, ma il lavoro è ripetitivo.

Se cerchiamo online, in realtà abbiamo parecchio da esplorare. Oltre alle partite rapide, ci sono anche tre tipi di gioco classificato: il primo è la modalità classica in cui combatti contro altri e cerchi di salire fino alla posizione più alta possibile; la seconda è la stessa modalità ma con solo il standing standing fighting (cioè kickboxing); E la terza è quella che considerano la modalità carriera online, dove puoi competere in divisioni stagionali e altro.

EA Sports UFC 6 è ancora una volta un gioco di arti marziali molto solido, e anche se non c'è molto di nuovo sul ring, quello che c'è è abbastanza buono. I colpi sono fantastici, e adoro piazzare un calcio solido alla testa dell'avversario, quel tipo di colpo che mi fa fare "oooh" con il controller in mano. Il gioco ha un sistema fisico ragdoll che è per lo più valido, ma altre volte sembra solo ridicolo, dove è particolarmente divertente quando qualcuno cade a terra dopo un pugno forte in faccia. Le gambe delle persone vere non si piegano così alla fine della giornata... Non è al livello di WWE 2K20 in termini di disastro, né di qualcosa come Goat Simulator, ma sembra così fuori posto in un Ottagono dove tutto il resto sembra così bello.