EA Sports UFC 6 annunciato ufficialmente

Secondo una nuova voce, EA avrebbe dovuto annunciare EA Sports UFC 6 questa settimana, qualcosa su cui abbiamo riportato ieri matto, sottolineando che se le informazioni fossero accurate, dovremmo avere notizie entro qualche giorno. E... È esattamente quello che è successo. Durante la notte, l'account Instagram di EA Sports ha rivelato che EA Sports UFC 6 è effettivamente in arrivo.

Chiunque preordini una delle due edizioni disponibili può aspettarsi le skin di Korean Zombie, Miesha Tate e Leon Edwards in quello che viene chiamato Iconic Moments Bundle al lancio del gioco il 19 giugno. A quanto pare, arriverà solo su PlayStation 5 e Xbox Series S/X, anche se la fonte di ieri ha detto che arriverà anche su PC (anche se forse non al lancio). Potrebbero ovviamente essere aggiunte altre piattaforme in futuro, ma per ora è ciò che sappiamo.

Se scegli la più costosa Ultimate Edition, avrai anche un vantaggio di una settimana, il Fighter Pass (leggende UFC - 8 nuovi combattenti, 2 disponibili al lancio e 6 in arrivo dopo), l'Expansion Pass con due espansioni, il VIP Pass e il Rivalry Bundle.

EA dice che seguiranno ulteriori informazioni, ma sul sito ufficiale possiamo ancora leggere:

"EA Sports UFC 6 è alimentata da caccia. Sistemi evoluti di striking e motion danno vita alle star UFC nell'Ottagono, mentre le nuove modalità di gioco introducono una narrazione immersiva che rende ogni incontro personale. Preparatevi e combattete la vostra battaglia."