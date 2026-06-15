EA sta cercando di introdurre più pubblicità nei suoi giochi tramite EA Advertising

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Che ti piaccia o no, sembriamo essere sull'orlo dell'uso dei videogiochi come mezzo per promuovere i marchi in modo più significativo. Recentemente abbiamo visto molti grandi nomi protagonisti di 007 First Light, con altri titoli importanti come Fortnite che presentano anche marchi chiave, ma probabilmente questo è solo un assaggio di ciò che ci aspetta, a giudicare dall'ultima mossa di Electronic Arts.

In forse la mossa più trasparente per aumentare la sua componente pubblicitaria in gioco, EA ha ufficialmente lanciato la piattaforma nota come EA Advertising, che rappresenta di fatto un modo più snello per i brand di pubblicizzare nei videogiochi.

Il sito dedicato al servizio spiega che si tratta di intrecciare "il tuo brand proprio nei mondi che i giocatori conoscono e amano", e che la configurazione "aiuterà a costruire immersione con esperienze giocabili, posizionamenti nativi e altro ancora."

Alcuni esempi di ciò sono già stati mostrati sul sito web sotto forma di VISA, State Farm, Coach e Vans, tutti presenti rispettivamente nella serie Madden NFL, The Sims 4 e Skate.

EA osserva che questa piattaforma permetterà ai brand di accedere a "centinaia di milioni di giocatori a livello globale" e che il suo pubblico porta a 13 miliardi di ore di gioco, 3 miliardi di ore di visione e 60 milioni di ore di contenuti creati, il che significa, come dice EA Ads: "Il nostro pubblico non arriva all'improvviso. Una sessione dura ore. Una stagione. Mesi. Una posizione diventa tutto l'arco narrativo."

Questo sembra essere il prossimo cambiamento nello sviluppo e nel finanziamento dei videogiochi, uno che potrebbe forse giovare un po' ai consumatori, poiché potrebbe portare gli sviluppatori a passare dalle microtransazioni al product placement. La preoccupazione principale sarà quanto questo verrà utilizzato e quanto ampiamente un prodotto verrà distribuito, poiché i fan non vorranno che l'immersione sia ridotta a scapito della notorietà del marchio.

Qual è la tua posizione sulle pubblicità in-game e sul product placement nei giochi?