EA torna al basket virtuale con l'imminente progetto College Basketball

EA torna ancora una volta nel mondo del basket virtuale, questa volta per un nuovo capitolo che la vedrà sfruttare il successo delle sue serie College, come EA Sports College Football.

Il gioco è stato annunciato e confermato sui social media, dove EA afferma "Bring the Madness. Per quanto ne sappiamo, questo non riguarda l'NBA ma piuttosto l'equivalente CBB, il post è accompagnato dall'hashtag #CBB, il tutto mentre EA Sports College ha commentato il post con "Non c'è niente come College Sports".

Questa è in realtà l'entità di ciò che attualmente sappiamo ufficialmente su questo gioco, ma è comunque uno sviluppo interessante poiché EA non ha realizzato un gioco di basket ufficiale dal NBA Live 19 e non c'è stata un'alternativa College da parte di nessuno dal NCAA Basketball nel 2009. Dovremo vedere se questo può essere popolare come College Football.