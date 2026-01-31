Il Earnest Evans Collection, allora. "Sincerest chi?" fu il mio primo pensiero quando vidi il titolo. Ovviamente, speravo di dare il via alla mia carriera nel Gamereactor con qualche "gemma nascosta", delle gemme 16-bit davvero belle di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare. Ma purtroppo... Earnest Evans non ha soddisfatto quelle aspettative.

Quello che abbiamo qui è una trilogia assemblata in modo approssimativo composta da Earnest Evans (disponibile sia in versione Mega Drive che Mega CD), El Viento (Mega Drive) e Annet Returns (Mega-CD). I primi due sono action platform, mentre l'ultima parte è un picchiaduro di rispetto. I giochi condividono lo stesso universo, personaggi e uno stile davvero rinfrescante, esuberante e deliziosamente sfacciato, riconoscibile in molti giochi Sega della stessa epoca. Purtroppo, condividono anche un design di gioco a poco sviluppo, con più stile che sostanza, oltre a una sensazione quasi paralizzante di "l'abbiamo già visto, ma meglio".

Il primo gioco, Earnest Evans, stabilisce immediatamente i problemi fondamentali dell'intera trilogia. Nelle immagini fisse, appare ambizioso e cinematografico; la copertina lo promuove come un'avventura d'azione cinematografica con un protagonista alla Indiana Jones che viaggia attraverso ambienti esotici, cerca tesori leggendari e sopravvive a trappole mortali. C'è anche un tocco di Castlevania qui, con la frusta e i salti sulle piattaforme implacabili. Quindi cosa potrebbe mai andare storto, giusto?! Beh, appena ti siedi lì con il controller in mano, tutto crolla rapidamente...

Il nostro clone di Indy, Earnest, si muove come una marionetta con i fili intrecciati. Non è che i controlli siano scarsi, li descriverei piuttosto come bizzarri. Ogni passo, salto e schiocco di frusta sembra innaturale e forzato. Questo perché Earnest è composto da diversi sprite (parti) separati che si muovono indipendentemente l'uno dall'altro. L'idea probabilmente era di simulare un movimento più realistico, ma la realtà è che finisco per dimenarmi come un ubriaco in spasmi involontari, con Earnest che a volte si getta a terra, striscia in giro, cammina in ginocchio o compie rotolazioni in avanti completamente impossibili che invariabilmente finiscono in una trappola a punte.

Annuncio pubblicitario:

Anche i brani e i mostri danno un'impressione un po' disgiunta e mal concepita. Anche se la storia mi porta in sistemi di grotte sotterranee, cime montuose e deserti, il gioco avrebbe potuto altrettanto bene essere ambientato su Marte. Molti nemici vanno da strani (statue viventi di Moai rubate a Gradius) a cose semplicemente inspiegabili (il mago vampiro Michael Jackson che non esita a mostrare i suoi passi di danza). Naturalmente, anche il livello di difficoltà oscilla tra facile giocoso e assurdo difficile. La cosa peggiore è che non c'è periodo di invincibilità dopo essere stati colpiti, il che significa che anche il nemico più insignificante può divorare rapidamente un'intera barra della vita con colpi ripetuti. Il risultato finale è un platform frustrante, difficile da controllare e spietato, senza alcuna qualità redentrice.

Nel secondo gioco, El Viento, il ritmo è più veloce e finalmente otteniamo controlli che funzionano. A prima vista, si potrebbe quasi scambiare per un cugino dei primi Ninja Gaiden, ma a parte la superficie, le somiglianze finiscono rapidamente. In El Viento, interpretiamo la ragazza anime Anett, una ragazza tosta dell'America degli anni '20 che combatte contro un capo di culto folle e il gangster Al Capone, che insieme cercano di resuscitare un antico dio Cthulhu per distruggere il mondo. Sì... con una storia così folle, non puoi fare a meno di amare El Viento! E il fatto è che è chiaramente il miglior gioco della collezione, ma vantarsi è come vantarsi di essere la finestra meno rotta in una casa di vetro frantuma.

Annuncio pubblicitario:

El Viento soffre dello stesso problema fondamentale del suo predecessore; dà priorità allo stile rispetto alla sostanza. È un action platform intenso che richiede reazioni rapide, ma allo stesso tempo non offre un livello o un design dei nemici ben pensato in cui, come giocatore, ho risposte a tutte le sfide che mi vengono lanciate. Il livello di difficoltà è disomogeneo, con alcuni boss estremamente difficili (il carro da battaglia sulla prima pista...), probabilmente intenzionale per allungare il breve tempo di gioco.

El Viento è giocabile e può anche impressionare in brevi momenti, ma la sensazione generale è che l'inquadratura cinematografica sia più un montaggio Rocky di scene d'azione assemblate in modo poco preciso piuttosto che un vero significato o riflessione dietro.

L'ultimo gioco, Annet Returns, sembra il momento in cui gli sviluppatori hanno rinunciato e smesso di provarci. In questo picchiaduro Anett è tornata in quello che forse è il picchiaduro più monotono e privo di gioia che abbia mai incontrato. Ondata dopo ondata di nemici poco ispirati mi travolgono in questo clone di Streets of Rage e Golden Axe. Ma tutto ciò che nei suoi predecessori sembrava anche solo leggermente unico o energico qui si riduce rapidamente a una routine, con una curva drammatica vivace come il monitor respiratorio di una persona recentemente deceduta. Continuo a lottare, camminando a destra sullo schermo della TV che scorre in uno stato da zombie, diventando sempre più apatico a ogni tasto. Ed è da qualche parte qui, quando sono quasi caduto in coma, che mi rendo conto che Anett Returns mette il dito sul motivo per cui questa trilogia di giochi è così dimenticata - il motivo per cui è stata relegata al retro della storia dei videogiochi. I giochi sono semplicemente troppo insipidi; Non c'è nulla qui che non sia stato fatto meglio dai giochi precedenti e successivi.

In altre parole, il Earnest Evans Collection non ha alcun valore? Non lo so, forse? Ma il fatto che questi giochi vengano ora ripubblicati in formati moderni solleva comunque una domanda legittima: perché? Ha senso preservare e ripubblicare anche giochi che non erano nemmeno validi quando sono stati rilasciati?

Come documento culturale e storico di un'epoca passata, il Earnest Evans Collection non è del tutto privo di valore. In un'epoca in cui il retrò è spesso sinonimo di nostalgia accuratamente curata sotto forma di classici, c'è indubbiamente qualcosa di liberatoriamente punk e sfacciato nel fare spazio anche a giochi scadenti. Questa trilogia rappresenta un affascinante passo falso nella storia del videogioco, un passo falso in cui l'attenzione è stata posta più sul design artistico e sulle cutscene che sul gameplay vero e proprio. Simboleggia un ramo che non ha dato frutti, ma dai cui errori gli altri potevano imparare. Questi sono titoli interessanti che testimoniano un'epoca in cui gli sviluppatori di videogiochi giapponesi sperimentavano in modo selvaggio, a volte senza comprendere né i limiti del mezzo né i propri.

Da questa prospettiva, c'è sicuramente un valore intrinseco nel Earnest Evans Collection. Per chi è interessato alla storia dei videogiochi, la raccolta può essere vista come un mausoleo digitale di ambizioni non realizzate, idee a metà e meccaniche di gioco che già sembravano superate e datate quando sono state rilasciate. È come una capsula del tempo dei primi anni '90 - un'epoca in cui le ragazze anime e le cutscene sontuose erano considerate sufficienti a vendere un gioco.

Alla fine, Earnest Evans Collection non è il ritorno ai grandi giochi di un tempo che speravo. Piuttosto, è un promemoria che per ogni vecchio gioco retrò che amiamo e a cui ricordiamo con nostalgia con occhiali, c'erano anche molti aspiranti poco sviluppati. Giochi che ci hanno provato, ma non sono arrivati del tutto. E forse è proprio qui che risiede il vero merito di Earnest Evans, nel ricordarci che non tutto era meglio in passato.