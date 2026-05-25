Earthworm Jim creatore definisce il suo design "schifezza", dice che l'IA lo fa meglio

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Doug TenNapel, il creatore di Earthworm Jim, ha detto che la sua creazione impallidisce rispetto a un'immagine del personaggio generata dall'IA. Jim è una leggenda del platform, soprattutto per chi lo ricorda e le sue avventure stravaganti. Tuttavia, oggi è un po' complicato essere un suo fan, dato che suo papà non è certo noto per fare i tweet migliori.

Come ha notato TheGamer, TenNapel ha recentemente fatto l'assecondare i creatori di "arte" IA dicendo che il suo lavoro originale era "spazzatura" rispetto al pensiero e all'impegno che qualcuno ha messo nel creare un prompt per dare vita a una versione HD di Jim.

"EWJ era schifoso quando l'ho creato. Probabilmente hai dedicato più pensiero, abilità e cura nello scrivere prompt per creare questa immagine di IA che io a cancellare l'originale," scrisse TenNapel.

Molti fan sono rimasti piuttosto sorpresi dall'opinione negativa del creatore sul suo stesso lavoro. TenNapel ha spiegato che non aveva molto in capitolo sui personaggi che vedevamo nei prodotti finali, ma che creava idee tramite schizzi disordinati che poi venivano espressi in modo maggiore da animatori e direttori di animazione. Comunque, non c'è bisogno di sminuire il tuo lavoro, TenNapel, almeno l'hai fatto tu stesso!