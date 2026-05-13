eBay afferma che l'offerta di GameStop è "né credibile né attraente"

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È sembrato un po' come uno scherzo tardivo del Pesce d'aprile quando GameStop ha fatto un'offerta di 55 miliardi di dollari (in contanti e azioni) per acquisire eBay la scorsa settimana. Ma era davvero serio, con il CEO di GameStop Ryan Cohen che immaginava un futuro concorrente di Amazon.

Ora eBay ha commentato questo aspetto e non sembra affatto impressionato dall'offerta, affermando in un comunicato che è "né credibile né attraente." Il presidente di eBay, Paul Pressler, aggiunge inoltre che "il Consiglio di eBay è fiducioso che l'azienda, sotto l'attuale team di gestione, sia ben posizionata per continuare a promuovere una crescita sostenibile."

In altre parole, sembra che non ci sarà un accordo, cosa che molti analisti avevano già capito in anticipo. Dopotutto, GameStop è un'azienda valutata circa 12 miliardi di dollari con una storia recente piuttosto incerta, e l'idea che potessero comprare un'azienda per quattro volte quella cifra sembrava eccessivamente ottimista.