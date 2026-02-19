Ecco 11 delle nostre copertine di giochi preferite in assoluto

HQ

Oggigiorno, le copertine non contano più tanto quanto una volta, dato che pochissime persone decidono quale gioco comprare nei negozi fisici. Ma una volta potevano essere fondamentali, quindi abbiamo raccolto alcuni dei nostri preferiti e ci piacerebbe che tu condividessi il tuo nella sezione commenti!

Ico

Ico è stata un'esperienza di gioco molto speciale e ha anche rappresentato un esperimento di genere piuttosto audace per il team che lo ha realizzato. Era un'ambientazione nuova e bizzarra con un ciclo di gioco bizzarro, e veniva da un paio di menti che la maggior parte delle persone non conosceva davvero all'epoca. Ma proprio grazie a questa copertina affascinante, bella e ben coreografata, molti ne sono stati subito attratti, cosa che non sorprende se la si guarda oggi.

Grand Theft Auto: Vice City

Si potrebbe facilmente sostenere che le copertine di GTA siano confusamente simili, ed è anch'esso corretto, ma soprattutto qui con Vice City, il pastiche stesso, il trattamento satirico e beffardono di un periodo e dello spirito del tempo molto specifici, è reso così chiaro all'infinito. Il carattere, la disposizione dei caratteri, il design a mosaico... È qui che tutto si unisce davvero.

Epic Mickey

Indipendentemente dal fatto che il gioco potesse sostenerlo o meno, Epic Mickey, con Warren Spector al timone, fu un evento storico nella storia del videogioco, e quindi meritava una copertina audace. E questo è quello che ha ottenuto. Gran parte della copertina è vuota - bianca. È un uso intelligente dello spazio morto per creare una cornice, e penso ancora al gioco sugli scaffali laggiù nel negozio.

Il Male Dentro 2

Il gioco non era nemmeno lontanamente così buono come suggeriva questa copertina, ma in alcune parti del suo profilo visivo, The Evil Within 2 era in realtà incredibilmente ben realizzato. Questa texture bianca e lattiginosa è apparsa in diverse sequenze, formando la spina dorsale di alcune sequenze horror davvero interessanti. Qui, i font bianchi e rossi sono una buona corrispondenza.

Metal Gear Solid 3: Mangiaserpenti

Yoji Shinkawa è un artista leggendario che nel corso dei decenni ha realizzato una serie di copertine sorprendenti e splendide per la serie Metal Gear. Metal Gear Solid 3: Snake Eater potrebbe quindi essere sostituito da diversi altri, ma la serie ha iniziato a cambiare un po' le cose qua e là, anche con il gioco successivo, Guns of the Patriots, con grande disappunto di molti.

Nero

A volte bastano le copertine semplici per attirare l'attenzione, e la copertina assolutamente audace di Black, che è proprio un carattere interessante circondato da un mare di cartucce, è stata davvero sufficiente a farti prendere il gioco in negozio. Completamente indifferente alla qualità reale del gioco, questa è stata una scommessa che ha dato i suoi frutti.

BioShock: La Collezione

Mentre l'originale BioShock metteva il mitico Big Daddy in copertina, questa riedizione capiva che non era per questo che tutti amavamo visitare Rapture o Columbia. No, sono state le città stesse, questi luoghi emozionanti e profondi a catturarci e a definire la serie. BioShock parla in ogni modo del posto in cui ti trovi, e questa copertina lo sapeva.

Cielo di nessuno

No Man's Sky fu una delusione per molti al momento dell'uscita, e c'era persino un grande gruppo insoddisfatto dell'esecuzione tecnica effettiva del gioco, nonostante il suo profilo estetico altrimenti forte. La copertina ci dice che qui c'è un esploratore solitario nell'universo infinito, circondato da colori e flora e fauna caricaturali, in uno spazio mondiale quasi inesauribile ispirato agli anni '80. Ha un bell'aspetto, anche se ci sono voluti anni perché il gioco lo eguagliasse.

Resident Evil 4

Sebbene Resident Evil 4 abbia in molti modi attenuato l'orrore a favore di un umorismo nero leggermente più caricaturale e ironico, questa copertina è iconica. Ancora una volta, è un'eccellente combinazione di vuoto e contrasti marcati che crea il terreno per l'avventura mozzafiato di Leon.

XCOM 2

Non aveva molto a che fare con il gioco, dato che gli alieni reali nel gioco strategico di Firaxis potevano facilmente essere sostituiti da qualsiasi altro nemico, ma questa copertina si è distinta con la sua inquietante copertina "molte-piccole-immagini-formano una sagoma" (ho coniato io stesso questo termine). È bellissimo.

Resistenza 3

Sia il primo Resistance: Fall of Man che Resistance 3 riuscivano davvero a catturare l'attenzione quando si vedeva la copertina, e quest'ultimo in particolare scelse di minimizzare la trama e i contenuti a favore di qualcosa di più enigmatico. Sapevamo che si trattava di liberare la Terra da una minaccia aliena a quel punto, e invece potevamo vedere che quando due tipi di colori contrastano in questo modo, la magia avviene in questo modo.

Gli ultimi di noi: Parte II

Neil Druckmann ha già affermato che The Last of Us era una storia d'amore, mentre The Last of Us: Part II è una storia sull'odio, e questo è certamente evidente in una copertina che ci presenta l'intera forza trainante dietro la narrazione del gioco: l'odio di Ellie. Il rapporto circolare, pieno d'odio, tra persone che continuano a vendicarsi l'una dell'altra, un ciclo che non si ferma mai, che non viene mai soddisfatto. Naughty Dog è abile nel modellismo dei personaggi, bisogna riconoscerglielo, e qui usano quella forza proprio in primo piano nell'immagine. Buona idea.