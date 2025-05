Ecco 12 punti elenco da Mario Kart World Chiedi allo sviluppatore

HQ

Ieri Nintendo ha pubblicato una funzione in quattro parti "Chiedi allo sviluppatore" dedicata a Mario Kart World, il titolo di punta per Switch 2, poiché entrambi usciranno tra sole due settimane. Nel volume 18 di questa serie di interviste dietro le quinte, gli sviluppatori e i produttori di Nintendo EPD Kosuke Yabuki, Kenta Sato, Masaaki Ishikawa, Shintaro Jikumaru e Atsuko Asahi discutono diversi aspetti del design e dell'avanzamento del progetto in diverse fasi, svelando una serie di fatti interessanti, a volte sorprendenti per i fan del party racer.



Mentre vi raccontiamo a parte come Cow sia diventato un personaggio fondamentale nato come uno schizzo sciocco, o sul perché Mario Kart World non si chiami Mario Kart 9, ecco 12 punti salienti o punti elenco dal lungometraggio completo. Ma ricorda, 12 è il vecchio numero di piloti in pista, poiché è raddoppiato a 24 per questo gioco più aperto.

Mario Kart World: 12 Punti salienti dell'intervista "Chiedi agli sviluppatori"



Trovare un equilibrio tra accessibilità e sfida. Gli sviluppatori hanno cercato di creare corsi che fossero soddisfacenti per ogni utente. Il team ha aggiunto punti di riferimento come montagne a forma di fungo per guidare naturalmente gli occhi dei giocatori e aiutarli a percepire intuitivamente la direzione in cui andare. Invece di usare solo le frecce per indicare la strada, miravano a mantenere il mondo aperto, garantendo allo stesso tempo che gli utenti non si perdessero facilmente.

L'aspetto dinamico dei corsi. I biomi interconnessi, insieme alle mutevoli condizioni meteorologiche e al ciclo giorno/notte, consentono di facilitare un'esperienza più varia, dinamica e con una maggiore immersione. Deserti, montagne innevate o città sono menzionati come esempi dei diversi ambienti.

Guidare come un professionista. Il gioco introduce nuove meccaniche di gioco come Rail Ride (grind) e Wall Ride, per consentire ai giocatori di sperimentare diversi modi di attraversare e interagire con il mondo. Queste meccaniche sono state ispirate da sport estremi come lo skateboard, la BMX e lo snowboard. Una meccanica di derapata più fisica, insieme a un nuovo salto di carica e più oggetti interattivi completano il set di mosse oltre la guida.

Da comparse a protagonisti. L'idea di trasformare gli NPC (sia rivali che comparse del Regno dei Funghi) in personaggi giocabili è nata dal design del percorso. Il team si è reso conto che alcuni personaggi che facevano parte dell'ambiente potevano essere facilmente incorporati nella formazione da corsa, il che significava aggiungere un elemento divertente e stravagante al gioco.

I cambiamenti di tempo e tempo non sono lì per un maggiore realismo. Le condizioni mutevoli influenzano l'ambiente di gara. Ad esempio, le tempeste di sabbia e la pioggia possono influire sulla visibilità e sul gameplay, aggiungendo varietà e sfide per i giocatori. Il team afferma di aver speso notevoli sforzi per assicurarsi che queste modifiche sembrassero naturali e di aver dato la priorità all'impatto visivo rispetto al realismo per mantenerlo divertente.

Punti di riferimento del mondo reale. I designer si sono anche impegnati molto per creare un vasto mondo interconnesso, con terreni e ambienti diversi. Spiegano come i campi e i paesaggi circostanti siano stati progettati con un'attenta attenzione ai dettagli, in modo che il mondo sembri più vivo e coinvolgente. Punti di riferimento come la Route 66 o la Monument Valley sono stati usati come ispirazione per rendere il mondo continuo, e le transizioni tra i percorsi sono state progettate per sembrare senza soluzione di continuità, cercando di mantenere i giocatori di Switch 2 impegnati mentre esplorano.

Come il tuo buon vecchio mixtape di viaggio su strada. La personalizzazione della musica è una nuova funzionalità chiave che non era presente nelle voci precedenti. Mario Kart World vanta un'impressionante funzione jukebox, che offre oltre 200 tracce. Queste canzoni sono nuovi arrangiamenti di temi classici di Mario Kart, così come brani dei precedenti giochi di Super Mario (abbiamo visto pezzi di Super Mario Galaxy, Yoshi's Island o SMB3, per esempio). La musica si adatta a seconda della posizione, delle azioni e dell'ora del giorno del giocatore. Ad esempio, i tracciati cambiano in base al fatto che i giocatori siano in gara o in modalità Free Roam.

Funzione di riproduzione evoluta. Dopo il successo degli esilaranti replay di Mario Kart 8, Mario Kart World include una funzione di replay migliorata, che consente ai giocatori di rivedere le loro gare, rallentare, avanzare velocemente o riavvolgere per catturare i momenti migliori. Gli utenti potranno rivivere i loro momenti di gioco emozionanti o divertenti e anche condividerli con gli amici.

Modalità foto moderna. Oltre alla già citata funzione di replay, Mario Kart World ora include una modalità foto specifica. Ciò consente di catturare momenti belli o memorabili del gioco, sia che i giocatori stiano gareggiando o semplicemente esplorando il mondo. Gli utenti possono muovere liberamente la telecamera, fare screenshot delle loro scene preferite e condividerle con gli altri.

Ausili alla guida migliorati. Lo sterzo intelligente è stato ampiamente utilizzato in Mario Kart 8 e Deluxe per consentire ai bambini e ai nuovi arrivati di iniziare a guidare facilmente. Sapendo questo, la funzione è stata migliorata per MK World, che supporta anche un accessorio per il volante Joy-Con 2 con controllo del movimento e la possibilità di eseguire automaticamente acrobazie o di tenere automaticamente un oggetto sulla schiena del guidatore per una protezione più facile contro gli attacchi in arrivo.

Funzionalità multigiocatore e online ampliate. Il raddoppio del numero di giocatori a 24, insieme a nuove modalità di gioco come il Knockout Tour, dovrebbe rendere l'esperienza online ancora più frenetica e vivace. Mario Kart World sarà anche il primo vero test per l'app GameChat, consentendo sia la chat vocale che / o video in tempo reale, che è stato storicamente un divieto per Nintendo.

Il Bowser è nei dettagli. Durante l'intervista, sono stati svelati molti nuovi piccoli dettagli che, come al solito, faranno la differenza per i fan più accaniti di Nintendo. Dalle calotte bianche sulle onde per aiutare i giocatori a cronometrare i loro salti, alle idee folli e ai layout per le missioni P Switch in modalità Free Roam, per non parlare dei dettagliati costumi regionali o dei molti altri cenni e riferimenti all'eredità di Nintendo che si trovano nel mondo.



Di questi 12 Mario Kart World aspetti, quale non vedi l'ora di fare?