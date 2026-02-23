Ecco alcuni codici di skin per i Villadies di Roblox

HQ

Roblox ha sempre più modalità su cui i fan passano centinaia di ore, dal leggendario Dress a Impress ad altre più focalizzate sul combattere contro altri giocatori. Baddies è uno di questi, e se stavi cercando nuove skin da mostrare in questa modalità, ho buone notizie per te.

Se usi questi due codici, puoi ottenere queste skin per Baddies



GATTINO - Skin del sacchetto della spazzatura



Cattivi - Skin Borsa Forziere del Tesoro



Per riscattare i codici, devi seguire questi passaggi:



Tocca il pulsante Ricompense nell'angolo in alto a destra dello schermo.



Digita il tuo codice esattamente come mostrato sopra.



Premi il pulsante Riscatta Codice.



Devi aspettare circa 5 secondi tra ogni riscatto di codice se ricevi l'input "Aspetta un po'", puoi semplicemente aspettare un po' di tempo e provare a riscattare di nuovo il codice più tardi.

Giocherai spesso a questa modalità Roblox ?