Ecco alcuni codici di skin per i Villadies di Roblox
L'immaginazione è il limite in Roblox.
Roblox ha sempre più modalità su cui i fan passano centinaia di ore, dal leggendario Dress a Impress ad altre più focalizzate sul combattere contro altri giocatori. Baddies è uno di questi, e se stavi cercando nuove skin da mostrare in questa modalità, ho buone notizie per te.
Se usi questi due codici, puoi ottenere queste skin per Baddies
- GATTINO - Skin del sacchetto della spazzatura
- Cattivi - Skin Borsa Forziere del Tesoro
Per riscattare i codici, devi seguire questi passaggi:
- Tocca il pulsante Ricompense nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Digita il tuo codice esattamente come mostrato sopra.
- Premi il pulsante Riscatta Codice.
Devi aspettare circa 5 secondi tra ogni riscatto di codice se ricevi l'input "Aspetta un po'", puoi semplicemente aspettare un po' di tempo e provare a riscattare di nuovo il codice più tardi.
Giocherai spesso a questa modalità Roblox ?