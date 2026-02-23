Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Roblox

Ecco alcuni codici di skin per i Villadies di Roblox

L'immaginazione è il limite in Roblox.

HQ

Roblox ha sempre più modalità su cui i fan passano centinaia di ore, dal leggendario Dress a Impress ad altre più focalizzate sul combattere contro altri giocatori. Baddies è uno di questi, e se stavi cercando nuove skin da mostrare in questa modalità, ho buone notizie per te.

Se usi questi due codici, puoi ottenere queste skin per Baddies


  • GATTINO - Skin del sacchetto della spazzatura

  • Cattivi - Skin Borsa Forziere del Tesoro

Per riscattare i codici, devi seguire questi passaggi:


  • Tocca il pulsante Ricompense nell'angolo in alto a destra dello schermo.

  • Digita il tuo codice esattamente come mostrato sopra.

  • Premi il pulsante Riscatta Codice.

Devi aspettare circa 5 secondi tra ogni riscatto di codice se ricevi l'input "Aspetta un po'", puoi semplicemente aspettare un po' di tempo e provare a riscattare di nuovo il codice più tardi.

Giocherai spesso a questa modalità Roblox ?

Roblox

Testi correlati

0
Roblox è stato ora vietato in Russia

Roblox è stato ora vietato in Russia
NEWS. Scritto da Jonas Mäki

Il popolare servizio di creazione di giochi è stato precedentemente vietato in paesi come Iraq e Qatar, poiché il Cremlino afferma che è dannoso per "lo sviluppo spirituale e morale dei bambini."

0
Roblox vieta tutti i contenuti erotici

Roblox vieta tutti i contenuti erotici
NEWS. Scritto da Marcus Persson

Il gigante dei giochi ha ora bandito tutti i contenuti erotici o sessuali, a seguito di una causa negli Stati Uniti che accusa la piattaforma di esporre i bambini a materiale dannoso.



Caricamento del prossimo contenuto