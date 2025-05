Ecco come appare Camila Mendes come Teela in Masters of the Universe

Come abbiamo riportato più volte, è in arrivo un nuovo adattamento cinematografico Masters of the Universe , con un enorme cast composto da diversi grandi nomi. Una di loro è la 30enne Camila Mendes (Riverdale) nel ruolo di Teela.

Ora, le riprese dal set sono arrivate su Bluesky, dandoci un'occhiata abbastanza buona sia a Teela che al principe Adam di Nicholas Galitzine. Per chiunque conosca il proprio Masters of the Universe, è ovvio che questa è visivamente un'interpretazione abbastanza fedele dell'originale e, a giudicare dai commenti sui social media, molti sono contenti dell'aspetto.

L'uscita nelle sale è prevista per il 5 giugno del prossimo anno. Dato che Amazon MGM Studios è dietro la produzione, probabilmente verrà rilasciato tramite Prime Video poco dopo.