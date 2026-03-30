Ecco come appare Death Stranding 2: On the Beach su PC

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Death Stranding 2: On the Beach è uscito da poco più di una settimana su PC. Ecco perché abbiamo anche fatto alcuni screenshot dal gioco. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensi del gioco e cosa consideri l'aspetto più memorabile del sequel. Lo strumento fotografico in-game è completo e ti permette di scattare molte foto fantastiche.

La recensione della versione PC è stata pubblicata la scorsa settimana, e puoi leggerla qui. Se hai fatto uno screenshot che ti piace, ci piacerebbe che lo condivideri nei commenti e ci dicesse perché ami quella foto in particolare.