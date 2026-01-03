Ecco come appare Galactus senza il suo iconico elmo

HQ

I pesi massimi cosmici della Marvel fecero finalmente il loro grande ingresso in The Fantastic Four: First Steps. E la versione di Ralph Ineson era ancora relativamente fedele al fumetto. L'iconico elmo era al suo posto, e il film osava lasciarlo essere quel gigante mitico che distrugge il mondo, invece di un altro cattivo rumoroso in CGI.

Ma cosa si nasconde davvero sotto il casco? Ora abbiamo la risposta a questa domanda grazie a The Fantastic Four: First Steps - L'arte del film. E sì, è piuttosto inquietante. Il design essenziale lo rende decisamente più mostruoso e quasi preso da uno dei libri di Lovecraft. È quasi un vero peccato che non si sia tolto il casco nel film, ma pazienza. Dai un'occhiata qui sotto.