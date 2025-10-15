Ecco come appare il prossimo Magic: The Gathering set con le Tartarughe Ninja

HQ

Wizards of the Coast continua ad espandere la sua linea Magic The Gathering Beyond Universe con nuove collaborazioni con i personaggi dei fumetti, come ha fatto con la collezione Spider-Man lanciata di recente. Ora è il turno degli altri abitanti de La Città Che Non Dorme Mai di ottenere il trattamento delle carte collezionabili, e non sono altro che i protettori delle fogne della città, le Tartarughe Ninja Teenage Mutant Ninja.

Il "Potere della Tartaruga" di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo e dei loro alleati (e nemici) arriverà nei negozi specializzati il 6 marzo 2026. Il Potere delle Tartarughe non è solo un riferimento alla famosa espressione delle Tartarughe Nina, ma anche il nome del mazzo Commander del set, che presenta comandanti intercambiabili.

Questo set presenta anche alcune illustrazioni e illustrazioni del fumettista originale delle Tartarughe Ninja Kevin Eastman. Queste carte includono un'illustrazione senza bordi e un brillante timbro firmato da Kevin.

L'evento di rilascio in negozio si svolgerà dal 27 febbraio al 5 marzo. Dai un'occhiata al bundle ufficiale e a un paio di schede campione di Magic x TMNT qui sotto.