Ecco come appare la nuova grafica di Raceroom

Il simulatore di corse svedese Raceroom è un po' vecchio oggi e, proprio come Iracing, lavorano costantemente in salita cercando di modernizzarsi abbastanza da rendere il loro gioco relativamente moderno. Anche KW Studios non è certo pigro e ha calpestato il tappeto per il resto del 2025 e soprattutto per il 2026. Renault Laguna si aggiungerà al già brillante pacchetto Super Tourer e le Hypercar saranno lanciate sotto forma di tre, di cui abbiamo parlato oggi. KW Studios ha anche annunciato stasera che aggiorneranno la grafica di Raceroom in modo abbastanza significativo e, a giudicare dalle prime tre immagini, non sembrano esagerare.