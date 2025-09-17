Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Auto

Ecco come appare la nuova grafica di Raceroom

Lo sviluppatore svedese di simracing KW Studios mira a migliorare davvero la grafica di Raceroom ed ecco i primi tre screenshot...

HQ

Il simulatore di corse svedese Raceroom è un po' vecchio oggi e, proprio come Iracing, lavorano costantemente in salita cercando di modernizzarsi abbastanza da rendere il loro gioco relativamente moderno. Anche KW Studios non è certo pigro e ha calpestato il tappeto per il resto del 2025 e soprattutto per il 2026. Renault Laguna si aggiungerà al già brillante pacchetto Super Tourer e le Hypercar saranno lanciate sotto forma di tre, di cui abbiamo parlato oggi. KW Studios ha anche annunciato stasera che aggiorneranno la grafica di Raceroom in modo abbastanza significativo e, a giudicare dalle prime tre immagini, non sembrano esagerare.

Ecco come appare la nuova grafica di Raceroom
Questo sembra sicuramente carino.
Ecco come appare la nuova grafica di Raceroom
Ecco come appare la nuova grafica di Raceroom

This post is tagged as:

Auto


Caricamento del prossimo contenuto